Lovitură pentru Ianis Hagi și Rangers. Ce se întâmplă cu Steven Gerrard

Lovitură pentru Ianis Hagi și Rangers. Campioana Scoției, cu internaționalul român printre protagoniști, a câștigat titlul în sezonul trecut, la mare distanță de rivala Celtic, după un deceniu de pauză. La ora actuală, echipa de pe Ibrox Park e lider în noua ediție a campionatului. Realizările n-ar fi putut fi posibile fără „mâna” antrenorului Steven Gerrard. Fostul căpitan de la Liverpool ar putea, însă, cât de curând, să aleagă un alt drum.

Lovitură pentru Ianis Hagi și Rangers. Sub conducerea lui Steven Gerrard, trupa din Ibrox Park a reușit să adune rezultate impresionante în ultimul sezon. Iar recâștigarea titlului după o „secetă” de aproape un deceniu a fost cea mai dulce realizare. Performanța a fost posibilă și prin prestațiile lui Ianis Hagi. Deși nu și-a câștigat un rol stabil de titular, internaționalul român a rămas unul dintre jucătorii pe care Gerrard se bazează. Iar relația dintre ei este mai bună decât aparența dată de prezența fluctuantă în teren a mijlocașului de 23 de ani.

Ce mi-a plăcut cel mai mult la Steven Gerrard e că am descoperit anumite similarități între el și tata, ca mentalitate. S-a întâmplat ca după meciuri, indiferent dacă făceam egal sau câștigam, Gerrard și tată să aibă același discurs. Asta m-a surprins plăcut și mi-a confirmat că am crescut într-un mediu bun și am fost antrenat de un mare jucător și antrenor, aici mă refer la tata.

Mergând afară și fiind antrenat acum de o legendă a fotbalului (n.r. – Steven Gerrard) mi-a confirmat foarte multe chestii învățate în trecut și sunt foarte fericit”, a spus Ianis Hagi pentru Gazeta Sporturilor.