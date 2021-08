Lovitură pentru Gică Hagi. ‘Regele’ plătește pentru ieșirile nervoase din Liga 1. Partida Farul – Sepsi din etapa a 4-a fost mai tensionată decât se anticipa. Constănțenii s-au impus cu 1-0, dar meciul a fost presărat cu incidente din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor echipei de la malul mării. „Cireașa de pe tort” avenit în ultimele minute, când atât Gică Hagi, cât și Leo Grozavu, tehnicienii celor două echipe au fost eliminați de arbitru.

Lovitură pentru Gică Hagi. Antrenorul-patron de la Farul Constanța a rămas la fel de temperamental și după un an în care n-a mai fost prezent pe banca tehnică. Partida Farul – Sepsi OSK din etapa a 4-a a Ligii 1 a fost mai tensionată decât se anticipa. Constănțenii au învins cu 1-0 prin golul marcat de Jefte în minutul 49. Dar meciul a fost presărat cu scandări xenofobe ale fanilor echipei de la malul mării.

În ultimele minute ale întâlnirii, atât Gică Hagi, cât și Leo Grozavu, tehnicianul oaspeșilor, au fost eliminați de arbitrul Adrian Cojocaru. Ei au avut o dispută verbală încinsă cu arbitrii, fiind trimiși în tribune. După meci, Hagi și-a recunoscut greșeala

Terminăm cu partea mai puţin plăcută, cu toţii cred că am greşit. Ultimii care am greşit am fost eu şi Leo. Ne asumăm şi asta e. Preparatorul lor fizic a cerut penalty, ieşeau mulţi de pe bancă, atunci am început să explicăm. Când explici, fiecare vine cu felul lui. Am depăşit puţin limita şi plătim. Când greşeşti, plăteşti! Mergem înainte”, a spus Gică Hagi, la finalul partidei cu Sepsi.