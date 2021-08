Ianis Hagi, elogiat de jurnaliștii scoțieni. Ce au scris britanicii despre fiul lui Gică Hagi

Ianis Hagi, elogiat de jurnaliștii scoțieni. Internaționalul român de la Rangers a lipsit o perioadă de pe teren, din cauza accidentării suferite în prima etapă a campionatului. Ziariștii britanici au analizat evoluția mijlocașului de 22 de ani la echipa condusă de Steven Gerrard și au dat verdictul.

Ianis Hagi, elogiat de jurnaliștii scoțieni. Internaționalul român a fost „scos din circuit” de o intrare dură a unui adversar în meciul cu Livingston din prima etapă a noii ediții de campionat. Și asta, la doar 20 de minute după ce Ianis încrisese primul gol al sezonului pentru Rangers. El a lipsit din partidele cu Dundee, apoi din cea din Champions League, de la Malmo. În returul cu suedezii, jucat marți seară, Ianis Hagi a intrat abia în minutul 70, când oaspeții conduceau deja cu 2-1.

Ianis Hagi nu a putut împiedica eliminarea lui Rangers din Champions League. Nici cea de-a 3-a înfrângere consecutivă a echipei sale, lucru nemaiîntâlnit din mai 2015. La finalul partidei cu Malmo, Steven Gerrard a recunoscut că echipa n-a putut învinge din cauza „fricii și panicii”.

Ne-am descurcat chiar bine în primele 45 de minute, dar am greșit de două ori după pauză și am plătit pentru asta. Lucrul cel mai frustrant e că am pierdut în repriza a doua în fața unei echipe care a jucat în 10 oameni. Am pierdut 3 meciuri din ultimele patru și, la Rangers, asta nu e bine deloc”, a declarat Steven Gerrard, citat de metro.co.uk.