Lovitura pe care o primesc Lidl și Kaufland România. Compania care vrea să le ia fața

Ce lovitură primesc Lidl și Kaufland România. O mare companie de piața alimentară se extinde în România și concurează puternic cu cele două mari lanțuri de hypermarketuri. De altfel, compania a anunțat că aloca bani pentru 30 de magazine noi, în acest an, urmând ca până în anul 2029 investițiile să ajungă la peste un miliard de euro.

Unde mai pui că această companie la care facem referire a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 5,39 miliarde de lei, adică cu 14% mai mare decât cea din 2020. Profitul net al acesteia a fost de e 123 milioane de lei în anul 2021, cu 44,8% în creștere față de cel din anul anterior. Cifrele au crescut pe fondul extinderii cu alte 25 de magazine noi în țară.

Compania a investit 542 de milioane de lei pentru extinderea cu cele 25 de magazine, dar și pentru modernizarea rețelei existente de magazine. Mai mult, compania a cheltuit 26 de milioane de euro, ca să construiască un nou centru logistic în Filiași, județul Dolj.

Este vorba, prin urmare de Penny România, parte a grupului german Rewe, care, pentru acest an și-a propus să investească în 30 de magazine noi și în finalizarea remodelării pe care a început-o în anul 2020. Penny România vrea să investească 5,128 milioane de lei, însemnând peste un miliard de euro, până în 2029, în special prin extinderea rețelei sale până la un total de 619 magazine și 6 centre logistice.

„2021 a fost un an al reușitelor, am depășit primul miliard de euro și 300 de magazine, am ajuns la 4 centre logistice și, din nou, pentru al șaptelea an la rând, am înregistrat cea mai mare creștere din grup.

De asemenea, a fost și un an în care a fost din nou nevoie să ne adaptăm, să fim flexibili și să rămânem optimiști și cu dorința de a ne duce la capăt planurile curajoase.

Succesul PENNY pornește de la oameni, iar rezultatele cu care am încheiat anul se datorează acestei echipe. Le mulțumesc sincer pentru dedicare și implicare tuturor colegilor!”, a spus Daniel Gross, CEO Penny România.