Lovitura pe care o pregătește PRO TV. Are lansarea pe 9 septembrie. Totul despre noua emisiune

PRO TV are în grila de toamnă o nouă producție cu care speră să dea lovitura, așa cum s-a întâmplat în majoritatea cazurilor. Noua emisiune are premiera pe 9 septembrie și este făcută după o rețetă care are toate ingredientele să capteze atenția publicului.

Noua emisiune pe care o va lansa PRO TV

PRO TV le pregătește telespectatorilor un show culinar, a cărui rețetă a mai fost testată în trecut, însă formula de prezentare a emisiunii este una nouă.

MasterChef revine cu un nou sezon și cu un juriu schimbat în întregime, format din Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru (fost concurent al emisiunii) și Cosmin Tudoran, expertul în vinuri și fost membru al trupei Cassa Loco.

Pro TV pune la bătaie un premiu de 50.000 de euro pentru marele câștigător.

“Pentru mine, bucătăria este un loc plin de viață și de emoție! Nu poți găti dacă nu pui emoție și pasiune în mâncare. Le voi oferi șorțul concurenților care îmi vor arăta că au pus sufletul în mâncarea pe care au pregătit-o”, a spus Chef Joseph Hadad.

De la ce ora se va difuza noua emisiune

Noua emisiune are premiera, luni, 9 septembrie, de la ora 22.30, la PRO TV, informează paginademedia.ro.

“Vreau să văd determinare fără niciun compromis. Întotdeauna există o scuză în cazul în care nu ai gătit suficient de bine, dar aici nu avem timp pentru scuze. Pune tot ce ai mai bun într-o farfurie și vei primi șorțul”, a spus Chef Silviu Chelaru.

“Farfuria perfectă trebuie să trimită mesajul corect către creier de la prima mușcătură. Asta este ceea ce caut: concurenți care vor crea gustul suprem”, a declarat Cosmin Tudoran.

După o pauză de doi ani, PRO TV se pregătește să revină cu acest cooking show. De-a lungul timpului, echipa emisiunii a suferit modificări, mai în ceea ce privește juriul.