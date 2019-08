Foto. Cea mai nouă imagine postată de Inna a atras și atenția Mihaelei Rădulescu. Ce i-a comentat prezentatoarea de la PRO TV

Una dintre cele mai recente imagini postate de Inna, în spațiul virtual, se bucură de o mare atenție din partea fanilor. Fotografia cântăreței a atras și atenția vedetei de televiziune Mihaela Rădulescu. Prezentatoarea de la PRO TV s-a alăturat fanilor artistei și i-a lăsat și ea un comentariu la poză.

Cum a pozat Inna și ce i-a scris Mihaela Rădulescu

Cântăreața Inna a publicat, pe contul său de instagram, una din fotografiile menite să promoveze noul său album muzical, YO.

Fotografia s-a bucurat din plin de simpatia fanilor, reușind să atragă peste 69.000 de aprecieri. De altfel, poza a strâns și numeroase comentarii.

Deși nu este acoperită în partea de sus, cântăreața nu lasă însă nimic la vedere, pozând provocator pentru fanii săi.

„Superbă!”, i-a comentat Mihaela Rădulescu la poză. Comentariul a fost însoțit și de un emoticon în formă de inimă.

Fani de prin diverse colțuri ale lumii, cum ar fi Iran sau Turcia, i-au lăsat mesajele lor cântăreței și au felicitat-o pentru felul în care arată, dar și pentru muzica ei.

A lansat recent album nou

Cel mai recent album al Innei, YO, conține 11 piese și a fost scris chiar de artistă și produs de David Ciente, alături de care aceasta a mai colaborat pentru piese ca „Ruleta”, „Gimme Gimme” și „Nirvana”.

De pe album, cântăreața a lansat piese, precum: „RA”, „Iguana”, „Sin Ti” și „Tu Manera”. Aceasta din urmă este inclusă pe coloana sonoră a serialului „Grand Hotel” de la ABC, produs de Eva Longoria.

„Nu m-am așteptat ca una dintre piesele de pe noul meu album, „YO”, să fie apreciată într-un timp atât de scurt și deja să fie inclusă pe coloana sonoră a unui serial.

Când m-au anunțat cei din echipa mea de la Global Records și Roc Nation despre această reușită, am fost extrem de entuziasmată. „Tu Manera” este una dintre cele mai energice piese pe care le-am compus și se pare că va bucura și mai mulți oameni și cu ajutorul unui serial TV. Sky is the limit”, a declarat cântăreața.