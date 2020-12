Lovitura pe care o dă Klaus Iohannis. A scăpat și e definitiv. ÎCCJ a respins ieri o plângere împotriva deciziei Parchetului de a clasa dosarul deschis ca urmare a denunțului făcut de Lumea Justiției referitor la casele situate în Sibiu ale președintelui României, Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis, lovitură pentru cei care l-au acuzat că și-a dobândit în mod ilegal casele. Decizia instanței

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri plângerea împotriva deciziei Parchetului de a clasa dosarul deschis în urma denunțului făcut de site-ul Lumea Justiției privitor la casele din Sibiu ale lui Klaus Iohannis, președintele României.

Klaus și Carmen Iohannis au fost reclamați că ar fi refuzat să restituie statului român peste 300.000 de euro, bani proveniți din închirierea unui imobil situat Sibiu și care ar fi fost dobândit ilicit.

Decizia ÎÎCJ este definitivă

„Respinge, ca inadmisibilă, plângerea formulată de petenta SC Jurindex Media SRL împotriva ordonanței de clasare nr. 260/P/2018 din data de 06 februarie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică confirmată prin ordonanța nr. 448/C/2020 din data de 16 septembrie 2020 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție„, este decizia pronunțată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizia este una definitivă. Astfel, în data de 6 februarie, Parchetul General a clasat dosarul deschis ca urmare a plângerii depuse de Lumea Justiției referitor la casele din Sibiu ale președintelui Klaus Iohannis, invocând că „există autoritate de lucru judecat”.

Klaus Iohannis spunea din 2019 că nu are nicio problemă cu casele din Sibiu

În 2019, președintele Klaus Iohannis declara că el nu are nicio problemă cu casele lui, după ce Viorica Dăncilă, în campania electorală, l-a acuzat că are 6 case.

”Doamna Dăncilă este prost informată. Nu ştiu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case, între timp pentru că una a fost eliminată. Această chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceştia în campanie electorală. Vă daţi seama câtă inventivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieşit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis spune că și-a cumpărat casele în mod cinstit

El mai spunea că nu-şi reproşează nimic şi că este un om cinstit. ”Le-am cumpărat într-un mod absolut legal şi cinstiţi iar ce s-a dezbătut în justiţie sunt chestiuni legate de procese civile şi am auzit, parcă doaman Dăncilă a zis că aş fi şi eu un fel de penal.



Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă şi să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a conchis Klaus Iohannis.