Lovitură fără precedent pentru postul Realitatea Plus. Trebuie să suspende emisia pentru 10 minute

Postul Realitatea Plus și moderatoarea Anca Alexandrescu au ajuns, din nou, în atenția CNA, iar deciziile luate sunt, de fapt, o lovitură fără precedent pentru postul Realitatea Plus. Conform forului de monitorizare, postul TV trebuie să suspende emisia pentru 10 minute. Citește mai departe și află motivul acestor decizii.

Realitatea Plus și Anca Alexandrescu din nou în atenția CNA

De la începutul acestui an și până în prezent, CNA a tot tras la răspundere postul Realitatea Plus pentru multe situații în neregulă, iar multe dintre sancțiunile decise de for erau îndreptate spre moderatoarea Anca Alexandrescu și emisiunea realizată de aceasta.

Vezi și: Amendă uriașă pentru Realitatea Plus. Lovitura primită din partea CNA, ce a putut să apară pe post

Spre exemplu, conform paginademedia.ro, în iulie a.c., CNA amenda postul tot din cauza moderatoarei, cu o amendă de 10.000 de lei pentru anumite declarații făcute în cadrul emisunii ”Culisele Statului Paralel” din 16 aprilie 2023. În decizia dată la acel moment erau prezentate și motivele:

”Printre titlurile afişate pe ecran s-au regăsit: «Şoşoacă: E un plan din umbră, România va fi împărţită în 5 părţi»; «Şoşoacă: Polonia vrea să fie cea de-a doua cea mai mare ţară din UE»; «Şoşoacă: Polonia negociază preluarea Ucrainei»; «Şoc: Şoşoacă spune cum va arăta harta lumii la finalul războiului»; «Şoşoacă: Pericolul e destrămarea României»; «Şoşoacă: La sfârşitul războiului, Ucraina nu va mai exista».”, justifica CNA amenda dată pe 19 iulie a.c.

Cu toate acestea, se pare că lucrurile nu au fost rezolvate, iar în ultima ședință postul Realitatea Plus a primit o lovitură fără precedent.

CNA amendează Realitatea Plus cu 10.000 de euro pentru publicitate electorală

După cum era anunțat în spațiul public, Alianța AUR, alături de alte câteva partide mici, avea să înceapă o campanie, sub denumirea de ”Spitalul mobil AUR”, iar postul susținea că aceasta este realizată în colaborare. Ba mai mult, mai spun reprezentanții CNA, au fost difuzate de cel puțin 155 de ori spoturile de promovare a acestei campanii care a fost, de fapt, considerată ca una de ordin electoral.

Citește și: Realitatea TV se închide cel mai probabil pe 30 octombrie. Avocatul Gheorghe Piperea explică ce se întâmplă la CNA

Aflat la ședința CNA, reprezentantul legal al Realitatea Plus, avocatul Ioan Georgescu, a încercat să motiveze aceste difuzări, declarând că ”pare spot, dar nu e spot. E mai mult o ştire. O ştire prin care acest spital, această acţiune desfăşurată să zicem întâmplător de AUR”.

În contrapartidă, membrii CNA au justificat deciziile spunând că ”Cu toţii ştim ce înseamnă campanie electorală şi cu toţi ştim că aceasta este o acţiune tipică de campanie electorală.”, iar finalul a fost acordarea unei amenzi de nu mai puțin de 10.000 de euro, conform paginademedia.ro.

Lovitură fără precedent pentru postul Realitatea Plus

În aceeași ședință a CNA a anunțat și sentința ÎCCJ în ceea ce privește postul, iar asta a însemnat, de fapt, o lovitură fără precedent pentru postul Realitatea Plus, motivul fiind emisiunea aceleiași moderatoare, Anca Alexandrescu.

Află despre: Postul TV din România, suspendat de CNA din cauza unei emisiuni. ”Ne căutăm dreptatea în instanţă”

Decizia CNA de a obliga Realitatea Plus de a-și suspenda emisia pentru cel puțin 10 minute, avea să fie atacată în instanță, la Înalta Curte de Casație și Justiție, numai că pe 2 noiembrie magistrații decideau în favoarea reclamatului, adică CNA, și nu în favoarea reclamantului, anume Realitatea Plus.

Decizia inițială era luată de CNA în luna mai a acestui an, conform publicației citate, ca urmare a unor noi declarații făcute de Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii pe care o moderează aici. Concret era vorba de acuzațiile aduse de moderatoare actualului ministru de la Transporturi, Sorin Grindeanu.