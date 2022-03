Lovitura dureroasă primită de Bănel Nicoliță. Fostul internațional român și jucător la Steaua/FCSB are o relație aparte cu orașul natal, Făurei. El și-a investit mai toate economiile într-un proiect ce era menit să facă din echipa de fotbal a orașului o forță în fotbalul autohton. Deși spera și în ajutorul unor sponsori locali, Bănel Nicoliță s-a văzut pus în situația de a anunța falimentul CS Făurei, ocupanta penultimul loc în seria a 2-a din Liga 3.

Lovitura dureroasă primită de Bănel Nicoliță. Fostul internațional român, supranumit „Jardel” și- investit toate economiile în clubul din orașul natal, CS Făurei. Acesta a fost și motivul pentru care Bănel a divorțat de Cristina, mama fetițelor sale, în urmă cu 2 ani, în februarie 2020, după o căsnicie de 6 ani.

Bănel Nicoliță a reunoscut, cu greu, că motivul rupturii de fosta soție l-a reprezentat banii investiți în proiectul CS Făurei, pe care voia s-o transforme într-o forță a fotbalului autohton. Bănel a „dispărut” timp de câteva luni, toamna trecută, speculându-se pe marginea unei datorii făcuta la cămătari, lucru infirmat de fotbalist.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie”, a declarat Bănel Nicoliță în emisiunea difuzată pe YouTube, „Fiţă cu Adiţă”.