Lovitura dură primită de Petre Roman. Va fi urmărit penal, Klaus Iohannis a semnat

Anul 1990 avea să devină, pe lângă primul an de democrație, și un an al infamiei și al unor evenimente de o violență fără precedent, în timpul Mineriadei, iar procurorii au încercat de-a lungul anilor să readucă pe masa judecătorilor acest dosar. Se pare că s-a reușit acest lucru, iar asta poate fi considerată lovitura dură primită de Petre Roman, având în veedere că va fi urmărit penal, după ce Klaus Iohannis a semnat astăzi cererea.

Evenimentele de o violență fără precedent din iunie 1990 aveau să pună, din nou, România pe harta lumii, dar nu într-un mod onorant. Chemarea minerilor din Valea Jiului la București pentru a opri manifestațiile studenților îndreptate împotriva noului regim instaurat, în frunte cu Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, aveau degenereze în adevărate lupte de stradă, mulți dintre manifestanți fiind bătuți, iar unii, din nefericire, chiar omorâți, iar Piața Universității era curățată de minerii cărora li s-a dat o putere exagerată.

Conform datelor de la acea vreme, și desecretizate în 2017, numărul oficial al victimelor era de 746 de persoane, iar alte șase decedate. După aceste evenimente, procurorii militari, precum și cei civili au tot încercat să repună pe masa judecătorilor acst dosar, principalii vinovați fiind chiar liderii de la acea vreme, în frunte cu fostul președinte al României, Ion Iliescu, de altfel cel care apela la ortacii din Valea Jiului care recurseseră la bătăi crunte împotriva manifestanților pașnici, mulțumindu-le ulterior în aula mare a RomExpo.

Toți cei implicați, inclusiv Petre Roman, erau acuzați ulterior, dar fără a se materializa în vreun fel demersul juridic, iar fostul premier spunea despre acuzații:

(…) Aceste fapte nu au fost cercetate şi nici sancţionate. Or, ele constituie cea mai importantă problemă din ziua de 13 iunie”, declara în urmă cu 7 ani Petre Roman.

„Eu pur şi simplu consider că această acuzaţie este o acuzaţie fabricată, o mistificare. (…) Cauzele violenţelor din 13 iunie nu au fost cercetate.

Într-o tentativă de a face lumină în acest dosar al Mineriadei, Parchetul General lua decizia în 2017 de a desecretiza documentele de la mineriada din 13 – 15 iunie. care urmăreau firul evenimentelor din iunie 1990, în urma solicitărilor făcute de MApN, din care reieșea faptul că reprezentanții ministerului au fost cei care asiguraseră hrana sutelor de mineri veniți la București, iar asta se făcea din fondurile publice existente la acel moment.

Tot în 2017, când fostul premier era trimis în judecată pentru prima dată, acesta reacționa atunci, declarând că:

„Nu avem de-a face cu o acuzaţie în sens juridic, ci avem de-a face mai degrabă cu o opinie politică.

Pentru că o acuzaţie în termeni juridici trebuie să se aşeze pe fapte. Or, nu vorbim decât de consecinţe, nu de cauze şi de legătura dintre cauze şi efecte. (…) În legătură cu venirea minerilor, eu, prim-ministru, am afirmat că nu am fost implicat în niciun fel.

Lucrul acesta părea dovedit, acum este încadrat foarte general ‘o acţiune împotriva populaţiei paşnice’. Cum, de ce s-a făcut, eu nu am detaliile deocamdată”, spunea în 2017 Petre Roman.