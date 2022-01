Lovitură dură pentru Novak Djokovic. Ce riscă sârbul, după ce nu a respectat izolarea

Lovitură dură pentru Novak Djokovic. Numărul 1 ATP și-a creat, din dorința de a participa la Australian Open nevaccinat, o lungă serie de probleme. Deși și-a recuperat, pe moment, viza, liderul mondial se confruntă cu elemente noi, unele cu serioase conotații penale. Novak Djokovic încă așteaptă să afle dacă va fi deportat din Australia. Dar, în afara acestui lucru, campionul sârb poate avea probleme juridice cu nerespectarea izolării, în încă două țări, după ce a fost testat pozitiv la Covid-19.

Lovitură dură pentru Novak Djokovic. Probabil că nici prin gând nu-i trecea campionului sârb ce probleme va declanșa atunci când a decis să participe nevaccinat, doar pe baza unei scutiri medicale, la Australian Open. Autoritățile de la Antipozi i-au anulat viza de intrare în țară, dar și-a recuperat-o, deocamdată, în instanță.

Niovak Djokovic încă așteaptă hotărârea ministrului Imigrației din guvernul federal, Alex Hawke. Acesta îl poate deporta pe sârb, trecând chiar și peste sentința dată în justiție. Dar au apărut elemente noi referitoare la testul pozitiv la Covid-19 al jucătorului sârb și la nerespectarea izolării impusă de regulile sanitare, inclusiv în Serbia.

Novak Djokovic a susținut că a făcut un test PCR pe 16 decembrie și i-a aflat rezultatul pozitiv a doua zi. Totuși, pe 18 dcembrie, el a participat la un interviu acordat unei publicații franceze unde și-a scos inclusiv masca pentru o ședință foto.

„Am anulat toate celelalte evenimente, în afară de interviul pentru L’Equipe. M-am simțit obligat să merg la interviu, pentru că nu am vrut să-i dezamăgesc pe jurnaliști. Am respectat distanța socială și am purtat mască tot timpul, în afară de momentele în care am făcut poze.

După interviu, m-am izolat. Acum, când mă gândesc, înțeleg că a fost o greșeală de judecată și sunt de acord că trebuia să reprogramez interviul”, a scris Novak Djokovic într-o declarație postată, miercuri, pe rețelele sociale.