Lovitură dură pentru Majda Aboulumosha. Vești proaste din partea trustului PRO

Majda Aboulumosha s-a bucurat enorm în momentul în care a început un nou proiect și s-a ocupat de show-ul matrimonial ‘Femeia alege’. Totuși, frumoasa prezentatoare de televiziune a primit o veste proastă din partea trustului PRO cu privire la emisiunea pe care o prezintă.

Emisiunea ‘Femeia alege’ a început la final de septembrie și ar fi trebuit să se termine la începutul anului viitor, după patru luni. Magda Aboulumosha dezvăluia în trecut că o să se întoarcă în țară în luna ianuarie 2022, dar se pare că planurile ei s-au schimbat radical.

„Muncim non-stop de când am aterizat. Nu am apucat să cutreier prin Istanbul. Am emoţii pentru acest proiect, se simt cele două ore dormite pe noapte, dar cred că oamenii se vor regăsi în această emisiune.

Avem cinci femei puternice în show. Eu mă voi întoarce în ţară la finalul lunii ianuarie, sunt multe lucruri de făcut, de descoperit, de filmat.”, spunea Majda Aboulumosha la Vorbeşte Lumea.