Lovitură dură pentru Magda Vasiliu. Vedeta a făcut anunțul chiar ea

Magda Vasiliu a lăsat tot în urmă și s-a mutat în Italia în urmă cu 4 ani, pentru a îi oferi băiețelului său cel mai bun tratament posibilă, după ce s-a descoperit că are o formațiune malignă la picior.

Fosta prezentatoare de știri a vorbit despre cum se descurcă în Italia și ce face Vlad, după ce recent a avut parte de o căzătură. Magda Vasiliu este singură acum, iar asta pentru că a refuzat să facă compromisuri.

Ea a plecat în urmă cu patru ani în Italia, după ce fiul ei a fost diagnosticat cu cancer. Pentru că avea rude peste hotare, a decis ca Vlad, fiul ei, să fie tratat acolo.

Deși este o mamă singură, fosta prezentatoare de știri se descurcă cu brio, iar asta pentru că are aproape familia și câțiva prieteni.

„Totul s-a schimbat practic în 5 zile. Pe 4 mai 2017 am ajuns la camera de gardă, la Marie Curie, pentru că pe Vlad îl durea foarte tare piciorul drept. În urma radiografiei și CT-ului medicii mi-au spus pe 5 mai că e vorba de o formațiune malignă. Cum la vremea respectivă aveam rude în Italia, am decis să plecăm urgent. Pe 9 mai aterizam la Roma, pe 10 eram deja internați. Am plecat de la Marie Curie direct la aeroport. Au fost niște zile cumplite”, a povestit ea pentru Click.