Lovitură dură pentru Cristi Borcea. Cum a pierdut soțul Valentinei Pelinel 780.000 de euro

Cristi Borcea trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Fostul acționar de la Dinamo a pierdut o sumă colosală de bani din cauza unor probleme de natură fiscală de acum câțiva ani. Cum a pierdut soțul Valentinei Pelinel 780.000 de euro.

Se pare că soțul Valentinei Pelinel e pierdut 780.000 de euro din cauza neplății unor obligații fiscale din urmă cu mai mulți ani. Controversatul om de afaceri încearcă, cu tot posibilul, să se facă dreptate și continuă să depună contestații pentru a primi o decizie favorabilă pentru el.

În principal reclamantul a înțeles să critice actele administrativ-fiscale pe două aspecte: unul procedural și unul de fond. Sub aspect procedural, aceste acte administrativ-fiscale nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la motivarea în fapt și în drept a măsurilor dispuse, fiind încălcate dispozițiile art. 46 din Codul de procedură fiscală.

Cristi Borcea traversează o perioadă favorabilă din punct de vedere al finanțelor. Afacerile fostului acționar de la Dinamo au înflorit în ultimii ani, chiar și în perioada în care acesta era în arest.

„A scris Ziarul Financiar că am făcut 70 de milioane de euro cât timp eram în detenție. N-a inventat nimic Mitică Dragomir. Am făcut banii ăștia. Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci, acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup.

Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a declarat Cristi Borcea pentru GSP.