Boala care îl chinuie pe Cristi Borcea în fiecare noapte. Ce face seara, de peste 11 ani

De lipsa somnului se plânge aproape jumătate de populație. Printre ei se numără și Cristi Borcea, care afirmă că este chinuit de insomnie de 11 ani. Episodul care i-a declanșat afecțiunea.

Fostul acționat de la Dinamo suferă de o formă rară de insomnie acută. De regulă, acest tip de tulburare a somnului este una care se manifestă pe termen scurt și trece de la sine în maximum o lună. Se spune că emoțiile sunt cele care provoacă această formă de boală, fie ele negative, fie pozitive.

Tulburarea dispare în mod obișnuit atunci când psihicul pacientului se adaptează la noua situație întâmpinată. În cazul afaceristului, boala este prezentă de 11 ani. El nu a găsit până acum remediu, deși l-a căutat intens prin clinici din Europa și Statele Unite.

Chiar și Ion Țiriac a încercat să-l ajute, recomandându-i un medic în Germania. Nici acesta nu a reușit să-i rezolve problema lui Borcea. Singura parte pozitivă trasă din acest necaz este că datorită acesteia s-a apucat de citit în închisoare.

„Nu am fost ”nevrozat” în pușcărie dar am avut probleme cu somnul. Și le am și acum. Eu dorm foarte puțin și iau pastile. Fără pastile nu dorm deloc noaptea. A doua zi dorm între o jumătate de oră și o oră. Problema asta a apărut când am pierdut campionatul cu Urziceni, în 2009. Atunci m-a luat nea Ion Țiriac, m-a dus prin Germania, am fost eu în America, am fost în Elveția… Am insomnie acută!

Am fost la toți, mi-au pus pe cap…, să dorm…, n-au putut să facă nimic. Așa că nu aveam ce să fac noaptea în închisoare, m-am apucat de citit. Altceva, ce să faci? Sunt momente și acum, după doi ani, în care visezi ce se întâmpla în pușcărie, rămâi cu traume”, i-a povestit Cristi Borcea lui Mircea Dinescu în emisiunea poetului de la Prima TV, ”Poezie și delicatețuri”.