Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, a fost demisă de la şefia spitalului Judeţean Baia Mare. Sorina Pintea se află în acestă perioadă sub control judiciar, fiind implicată într-un dosar de luare de mită.

Lovitură decisivă pentru Sorina Pintea! Ce au decis acum autoritățile

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a demis-o pe Sorina Pintea de la coonducerea Spitalului Judeţean Baia Mare. Sorina Pintea, aflată în control judiciar într-un dosar în care este cercetată pentru luare de mită, îşi retrăsese demisia depusă de la conducerea Spitalului Judeţean Baia Mare şi a anunţase că se află în concediu medical.

Reprezentanti ai Consiliului Judetean Maramures au declarat, miercuri, că Sorina Pintea a obtinut postul de manager al spitalului Judeţean Baia Mare prin concurs. Mandatul Sorinei Pintea la conducerea spitalului de Urgenţă Baia Mare expira în acest an.

„Sorina Pintea a transmis o adresa la Consiliul Judetean Maramures prin care a anuntat ca isi retrage demisia din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare inainte de implinirea termenului dupa care demisia producea efecte.

Dansa informeaza Consiliul Judetean Maramures ca ramane in concediu medical si propune ca in functia de manager al spitalului sa fie inlocuita de directorul medical Vasile Pop, ca interimar.

Noi am luat act de aceasta retragere a demisiei si am informat la randul nostru spitalul din Baia Mare. Sorina Pintea a obtinut postul de manager prin concurs, iar mandatul ii expira in acest an„, au spus reprezentantii CJ Maramures.

Demisia Sorinei Pintea a fost cerută de premierul Ludovic Orban

Demisia fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare fusese înregistrata, în data de 5 martie, de Consiliul Judetean Maramures.

Sorina Pintea a scris că a recurs la gestul demisiei din functia de manager al Spitalului din Baia Mare întrucât este cercetată penal într-un dosar al DNA şi pentru a nu încurca buna desfasurare a urmaririi penale si a procesului penal.

Ludovic Orban, premierul României, i-a cerut, în ședința de guvern de joi, ministrului Sănătății să o demită pe Sorina Pintea de la conducerea Spitalului Județean Baia Mare. Avocatul Sorinei Pintea a declarat că Sorina Pintea vrea să se pensioneze pe caz de boală, iar retragerea demisiei din funcția de manager al Spitalul județean din Baia Mare este o simplă formalitate.