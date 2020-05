Lovitură cumplită pentru Meghan Markle. Tocmai a aflat vestea

Se pare că prințul Harry și soția sa, Meghan au pierdut o primă bătălie legală împotriva tabloidelor britanice, după ce un judecător de înaltă instanță a respins vineri cererile cheie într-un proces pe care Meghan l-a intentat duminică împotriva The Mail pentru publicarea unei scrisori trimisă de tatăl ei.

Lovitură cumplită pentru Meghan Markle

Judecătorul Mark Warby a decis că ziarul nu va fi judecat în instanță, după ce, se presupune că ar fi stârnit conflictul dintre Meghan, care este cunoscută și ca Ducesa de Sussex și tatăl ei, Thomas Markle, în urma publicării unor articole jignitoare și intruzive despre ducesă.

În schimb, a declarat Warby, instanța va decide doar dacă publicarea scrisorii i-a încălcat intimitatea. Cabinetul de avocatură al ducesei, Schillings, a declarat că va face mergem mai departe cu cazul, dar și-a exprimat dezamăgirea că judecătorul nu a considerat motivele ziarului relevante.

„Suntem surprinși să vedem că hotărârea sa sugerează că un comportament necinstit nu este relevant. Considerăm că onestitatea și integritatea sunt esențialul a ceea ce contează.”, a declarat firma într-un comunicat.

Tocmai a aflat vestea

Avocații ducesei au spus că nu vor contesta decizia, dar au susținut că restul cazului lor a rămas puternic. În centrul cazului se află o scrisoare de cinci pagini, pe care ducesa i-a scris-o tatălui ei, Thomas Markle, în august 2018, la patru luni după ce a fost prezent la nunte ei cu prințul Harry. În ea, Meghan și-a acuzat tatăl că și-a rupt inima într-un „milion de bucăți”, vorbind tabloidelor despre înstrăinarea lor, în timp ce-i refuza apelurile telefonice.

„Drepturile ducesei au fost încălcate. Limitele legale din jurul vieții private au fost trecute. Ca parte a acestui proces, extremele la care The Mail a folosit duminică aceste scrisori, manipulatoare și vizând discreditarea Ducesei de Sussex publicându-le.”, declarat firma în același comunicat.

Mail a primit scrisoarea de la Thomas Markle și a publicat-o în februarie 2019. Proprietarul lucrării, Associated Newspaper, a susținut că Thomas Markle nu avea nicio obligație legală de a păstra scrisoarea privată și că ducesa, ca persoană publică, nu ar fi trebuit să se aștepte să rămână confidențială. Prințul Harry, care are propriul proces împotriva tabloidelor, s-a năpustit asupra tabloidului, referindu-se la tratamentul tabloidului asupra soției sale. El a asemănat-o cu situația mamei sale, prințesa Diana, care s-a încheiat tragic, cu moartea ei în 1997.

Luna trecută, cuplul, care s-a mutat la Los Angeles, a anunțat The Mail și alte trei tabloide,The Sun, The Daily Mirror și The Daily Express, că nu se vor mai colabora cu ele. Într-o scrisoare, un purtător de cuvânt al cuplului a acuzat actele de acoperire „denaturată, falsă sau invazivă”. În decizia sa de 33 de pagini, Justice Warby a declarat că afirmația că ”scrisoarea nu a fost privată sau confidențială” „ar putea părea la început puțin surprinzătoare”. El a spus că acest caz are asemănări cu un proces pe care tatăl lui Harry, prințul Charles, l-a introdus împotriva editorului The Mail, după ce au publicat detalii despre un jurnal pe care l-a păstrat în timpul unei vizite la Hong Kong pentru a asista la predarea orașului în China în 1997. prințul Charles câștigând acel caz .