Lovitură cruntă pentru Simona Halep, la început de noiembrie. WTA a făcut anunțul trist

Ziua de azi a adus o veste proastă pentru Simona Halep. Ea a ieșit, oficial, din top 20 WTA, conform celui mai nou clasament publicat de forul mondial. Acest lucru nu s-a mai întâmplat din august 2013. Vreme de peste 8 ani, Halep a fost permanent în elita tenisului feminin. De această dată, ea ocupă abia poziția a 22-a. Singura șansă de a-și mai îmbogăți zestrea de puncte a rămas turneul de la Linz, competiție asemănătoare cu Transylvania Open ca premii și puncte oferite participantelor. Acesta va avea loc între 6-12 noiembrie.

Simona Halep a avut probleme medicale și în timpul Transylvania Open. În meciul din optimi, cu Varvara Gracheva ea a acuzat dureri la coloană, solicitând un time-out medical. Până la urmă, Halep a revenit și a câștigat partida.

Consider că am făcut un joc bun, până la finalul primului set, până s-a întâmplat mișcarea aia ciudată și m-am blocat la spate. După, am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede. M-a ajutat și ea, a greșit câteva mingi și s-a legat cumva să câștig meciul.

Cu siguranță, da, dacă mă durea și mai tare, m-aș fi oprit. Am mai avut durerile astea, sunt blocaje la coloana lombară, pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci anumite mișcări.

Am făcut tot ce-am putut, cât mi-a permis durerea și am reușit să câștig. M-am gândit să mă opresc, să nu agravez”, a declarat Simona Halep la finalul partidei din optimi.