La cine ține Emma Răducanu trofeul de la US Open. „Cred că a făcut multe pentru mine”

La cine ține Emma Răducanu trofeul de la US Open. Jucătoarea britanică a reușit în acest an performanța, unică până acum, de a câștiga un turneu de Grand Slam venind din calificări. Acum ea participă la Transylvania Open, turneu organizat la Cluj, în țara de origine a tatălui său. Emma Răducanu s-a calificat în sferturile de finală, după ce a învins-o pe Ana Bogdan, scor 6-3, 6-4. La finalul partidei, adolescenta de 18 ani a mărturisit, printre altele,că nu ține acasă trofeul primit de la organizatorii US Open.

La cine ține Emma Răducanu trofeul de la US Open

La cine ține Emma Răducanu trofeul de la US Open. Jucătorarea britanică cu tată român a devenit, aproape peste noapte, „prințesa” tenisului mondial. Apărută, parcă, de nicăieri, ea a impresionat prima oară la Wimbledon, unde a ajuns în optimi după ce a primit un wild-card de la organizatori. La acea perioadă ea nici nu intrase în Top 300 jucătoare, fiind pe locul 338 WTA.

A urmat spectaculosul parcus de la US Open, în septembrie. Emma Răducanu a trebuit să joace cîteva tururi de calificare până să ajungă pe tabloul principal al marii competiții americane. Dar, spre uluirea întregii opinii publice, ea a reușit să câștige trofeul într-o manieră impresionantă, fără să piardă vreun set. Din ael moment, Emma Răducanu nu doar că a intrat în Top 30 mondial, dar a devenit un adevărat superstar al tenisului și al sportului, în general.

„Cred că a făcut multe pentru mine”

Emma Răducanu a fost încântată să participe la turneul Transylvania Open, găzduit de țara natală a tatălui său. Ea declarat că e minunat să-l vadă în tribune și că e prima oră când acesta o însoțește la un turneu, dat fiind locul special pentru el în cre are loc competiția.

Înseamnă mult faptul că tatăl meu că este aici, în ţara sa. În mod normal nu face deplasările cu mine, dar pentru că este vorba de România el trebuia să vină, categoric. Nu ar fi ratat ocazia. Este minunat să îl am alături de mine, nu a fost la New York, iar acum poate să experimenteze din bucuria de după un succes. Cu toţii ne simţim foarte confortabil şi bineveniţi aici”, a declarat Emma Răducanu la Cluj.

După victoria cu Ana Bogdan din optimile de finală ale Transylvania Open, Emma Răducanu a dezvăluit că nu a păstrat acasă trofeu de la US Open. Ea a acceptat ca acesta să fie expus la sediul Federației Britanice de Tenis, for căruia îi este recunoscător.

Trofeul este ținut în siguranță la Centrul Național de Tenis de la Londra. Nu-l țin acasă. Oricine vrea să-l vadă, o poate face. Cred că Federația Britanică de Tenis a făcut foarte multe pentru mine, așa că am vrut să le ofer trofeul în semn de mulțumire pentru tot ce au făcut pentru mine. Federația Britanică a avut un rol foarte important în dezvoltarea mea în tenis”, a recunoscut Emma Răducanu, citată de digisport.ro.

Astăzi, Emma Răducanu joacă în sferturile de finală contra ucrainencei Marta Kostyuk. Ea va juca imediat după partida din aceeași fază pe care Simona Halep o va disputa împotriva conaționalei Jaqueline Cristian. Meciul lui Halep nu va începe mai devreme de ora 18.00, așa că cel al Emmei va avea startul, cel mai probabil, după ora 20.00. Dacă vor câștiga, Emma și Simona se vor întâlni în meci direct, în semifinalele turneului.

Sursa foto: Facebook/Transylvania Open