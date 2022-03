Lotul naționalei României pentru meciurile amicale din luna martie. Edi Iordănescu a anunțat jucătorii care sunt convocați pentru prima acțiune a tricolorilor din mandatul noului selecționer. Criticat pentru unele dintre alegerile sale, Edi Iordănescu a explicat într-un mesaj adresat fanilor primei reprezentative, care au fost motivele ce l-au dus la selecția fotbaliștilor.

Lotul naționalei României pentru meciurile amicale din luna martie. Tricolorii vor debuta în 2022 cu două partide amicale. Prima, contra Greciei, va avea loc vineri, 25 martie, pe Stadionul Steaua, de la ora 20.15. Cea de-a doua va avea loc, în deplasare, cu Israelul, marți, 29 martie, de la ora 20.45.

Edi Iordănescu a explicat într-un mesaj către fani făcut public pe site-ul FRF care au fost criteriile în urma cărora a făcut selecția jucătorilor din lotul naționalei României. El a fost criticat pentru unele dintre alegerile sale.

„Împreună cu staff-ul pe care îl coordonez am avut ca obiectiv consolidarea unui lot echilibrat, cu soluții multiple pe posturi. Am mers pe nucleul de fotbaliști conturat de Mirel Rădoi și staff-ul său, pentru că perspectivele din finalul campaniei precedente sunt pozitive. (…) Stanciu (n.r. – Nicolae Stanciu, transferat în China) va reprezenta oricând pentru mine și echipa națională o soluție, doar că am decis să îl lăsăm să se adapteze la noul club. Iar pe Ianis Hagi îl așteptăm cu toții să revină cât mai repede în familia tricoloră după accidentare, suntem alături de el și ne gândim la el”, a spus Edi Iordănescu.

Lotul naționalei României cuprinde și nume obișnuite cu prezența la prima reprezentativă, dar și tineri jucători aflați la prima convocare, ca Octavian Popescu , FCSB sau Radu Drăgușin, de la Salernitana. Iordănescu a explicat și absența unor nume așteptate, probabil, de către unii suporteri.

„Am convocat și jucători cu un istoric important la națională care nu traversează poate cele mai bune perioade ale lor la nivel de club. Asta pentru că evaluarea noastră ne-a evidențiat că ei pot fi recâștigați pentru provocările primei reprezentative, iar contextul acestor partide amicale este cel optim, și că mai au multe de oferit naționalei.

Pe lângă cei 26 de jucători convocați, avem o listă foarte valoroasă pentru noi compusă din fotbaliști asupra cărora ne-am concentrat și ne concentrăm. Sunt jucători pe care îi monitorizăm permanent și care pot fi convocați la următoarele acțiuni.

Întâi de toate, fotbaliștii care se află deja în loturile României U21, U20 și U19 pentru meciurile din luna martie. Apoi, jucători precum Moruțan, care trebuie să devină o prezență puternică în mod constant la club. Drăguș, care are sper să capete constanță în forma bună arătată deja. Pașcanu, cu un progres foarte important în ultima perioadă. Ghiță, pe care am decis să îl lăsăm să se integreze deplin la noul club, la fel ca și pe Sorescu, un jucător care are o ascensiune admirabilă. Plus ceilalți tricolori din fotbalul polonez”, a mai adăugat Edi Iordănescu.