Edi Iordănescu nu a exclus posibile convocări ale unor fotbaliști care și-au anunțat deja retragerea de la națională ori n-au mai fost selecționați de multă vreme. Tehnicianul de 43 de ani s-a deplasat în Italia pentru a urmări „pe viu” mai mulți jucători care evoluează în campionatele din Peninsulă.

Iodănescu Jr. are deja probleme cauzate de transferul lui Nicolae Stanciu în îndepărtata Chină și de accidentarea gravă a lui Ianis Hagi. În plus, există mare problemă a portarului naționalei. Asta, în condițiile în care Florin Niță, titularul din ultima vreme, a devenit doar rezervă la Sparta Praga, Ionuț Radu are același statut etern la Inter Milano, iar Andrei Vlad nu mai prinde lotul FCSB după o serie de gafe memorabile.

Edi Iordănescu a vorbit despre situația goalkeeperului din poarta primei reprezentative. Aflat la deschiderea primului magazin oficial al echipei naționale, Romania Store, el a dezvăluit că a luat legătura cu Ciprian Tătărușanu, portarul de la AC Milan, care s-a retras de la națională în 2020. „Tătă” i-a promis selecționerului că va reveni în poarta tricolorilor dacă va exista o situație presantă în care va fi nevoie de el.

„Nu este o situaţie foarte plăcută. E un subiect sensibil cu portarii. Niţă a fost în multe momente declarat de dumneavoastră cel mai bun. După meciul Inter – Sassuolo am vorbit puţin cu Radu. Nu era tocmai fericit. Nu joacă aproape deloc. Avem în valul doi portari foarte tineri, care au anumite probleme, cum e cazul lui Vlad. Am avut o întâlnire amicală şi cu Tătăruşanu. A fost o discuţie mai complexă, am vrut să aflu toate motivele pentru care a decis să se retragă. Am înţeles poziţia lui. Dacă va veni un joc foarte important, în care vom avea probleme mari la nivel de portari, 3-4 care fac parte din nucleul principal, atunci e posibil să primim de la Tătă o mână de ajutor”, a spus Edi Iordănescu, citat de Playsport.

Ciprian Tătărușanu (36 de ani) s-a retras de la echipa națională în noiembrie 2020, după meciul pe care România l-a terminat la egalitate în deplasare cu Irlanda de Nord, scor 1-1, în Nations League. El a strâns 73 de selecții în tricoul tricolorilor. Tătărușanu este, la ora actuală, rezerva lui Mike Maignan de la AC Milan.

Edi Iordănescu va debuta pe banca naționalei pe 25 martie, în partida amicală contra Greciei ce va avea loc pe stadionul Steaua. Patru zile mai târziu, tricolorii vor juca în deplasare cu Israelul.