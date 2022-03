Gigi Becali vrea să-și vândă „perla”. Patronul FCSB e cunoscut ca un personaj care nu se abține de la declarații pompoase, ce sfidează, adesea, situația reală. El își pune „la bătaie” talentele de adevărat agent de vânzări pentru fotbaliștii pe care vrea să-i vândă pe bani mulți. Gigi Becali visează la o sumă colosală pe care ar dori s-o ia pe cel mai nou „protejat” de-ai săi pe care vrea să-l transforme în cel mai mare transfer din istoria fotbalului autohton.

Gigi Becali vrea să-și vândă „perla”. Patronul FCSB a avut, de-a lungul timpului, câșiva jucători preferați pe care spera să obțină sume importante din viitoare transferuri. Pe lista lui s-au numărat, printre alții: Dennis Man, Florinel Coman sau Olimpiu Moruțan. Doar primul a reușit să fie vândut la Parma, în ianuarie 2021, pentru 11 milioane de euro. Ultimul a ajuns la Galatasaray, însă numai contra a 3,5 milioane de euro și alte bonusuri de performanță.

Gigi Becali „l-a luat în brațe” acum pe Octavian Popescu, fotbalistul de doar 19 ani. Acesta a reușit câteva goluri de efect în ultima perioadă, inclusiv contra celor de la Dinamo și CFR Cluj.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o „blasfemie” pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi”, declara Gigi Becali despre Tavi Popescu, la Pro X, după reușita de kinogramă a acestuia în meciul cu CFR Cluj, scor 3-3.