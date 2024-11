Loredana s-a lepădat de haine și s-a pozat pe rețelele sociale. Imaginile controversate cu faimoasa artistă i-au revoltat pe fani

Ajunsă la 54 de ani, Loredana Groza continuă să fie o prezență controversată și carismatică în lumea showbizului românesc. Recent, artista a publicat pe rețelele sociale câteva imagini îndrăznețe, în care apare într-o lenjerie intimă provocatoare, gest care a stârnit un val de reacții mixte din partea fanilor. Comentariile acide nu au întârziat să apară, mulți internauți fiind deranjați de această apariție neconvențională a cântăreței.

Loredana Groza este cunoscută pentru stilul ei nonconformist și pentru libertatea cu care își exprimă feminitatea. Cu toate acestea, ultima sa postare a atras numeroase reacții negative.

Fanii s-au arătat revoltați de imaginea provocatoare, lăsând comentarii dure precum ”Grețos!”, ”Păcat…” sau ”Totul pentru bani”, conform reacțiilor strânse pe rețelele sociale. Astfel de critici sunt deseori întâlnite la adresa Loredanei Groza, iar artista nu este străină de dezbaterile aprinse stârnite de aparițiile ei excentrice.

Totuși, chiar și în fața criticilor, solista își menține imaginea de artistă modernă și independentă, fără să își ceară scuze pentru deciziile sale de stil. Vedeta continuă să își asume stilul de viață, afirmând că arată și se simte bine în pielea ei, iar acest lucru este pentru ea mai important decât orice reacție negativă primită online.

Fanii au speculat adesea că aspectul tânăr al artistei ar fi rezultatul intervențiilor estetice, însă Loredana Groza a clarificat în repetate rânduri că nu a trecut prin astfel de proceduri invazive.

Ea a explicat că își menține silueta cu ajutorul unui stil de viață disciplinat, care include sport, alimentație echilibrată și tratamente non-invazive.

”Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta”, a declarat Loredan Groza într-un interviu pentru Antena Stars.