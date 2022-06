Loredana Groza, o nouă apariție incendiară. Imaginile care te vor lăsa mască, totul era transparent FOTO

Loredana Groza continuă să surprindă cu aparițiile sale. Celebra cântăreață și-a lăsat din nou fanii fără cuvinte. Fostul jurat de la emisiunea ,,X Factor” s-a fotografiat într-o ținută total transparentă. Cei care o iubesc s-au obișnuit deja cu stilul său vestimentar controversat. Iată cum a ales să se îmbrace de această dată! Blondina se află în vacanță. Complimentele au curs lin pe rețelele de socializare ale vedetei după postarea recentă.

Loredana Groza este asemănată deseori de români cu celebra Madonna datorită imaginii controversate. Unii dintre internauți o critică pentru că nu poartă piese vestimentare potrivite vârstei sale, dar alții o iubesc așa cum este și susțin că i se potrivește stilul ales.

Ea continuă să își încânte fanii cu poze din vacanță. Cântăreața este pasionată de călătorii și nu se ferește să găsească cele mai incitante haine în sesiunea ei de poze pentru fani.

Vedeta activează de zeci de ani în domeniul artistic, iar în tot timpul acesta a reușit să se reinventeze constant pentru a nu îi face pe fani să se plictisească.

Solista adoră să poarte peruci, piese vestimentare de neînțeles pentru alții sau pantofi cu toc extrem de înalt. Aceasta cu siguranță reușește să atragă privirile și străinilor în fiecare locație pe care o vizitează departe de meleaguri.

Loredana Groza știe cum să atragă atenția tuturor. Ea uită total de inhibiții în special când vine vorba despre aparițiile în mediul online. Cea din urmă se arată extrem de sexy, în ținute care mai de care mai mulate și mai transparente.

Desigur că în timpul acesta reușește să își pună și formele bine lucrate la sală în evidență. Majoritatea doamnelor și domnișoarelor o invidiază pentru trupul sculptat la vârsta pe care nu o arată deloc.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios’, spunea artista, cu ceva vreme în urmă, într-un interviu la Magic FM.