Loredana Groza, în lacrimi la Next Star. Ce spune despre Amir Bălteanu, micul pianist nevăzător

Sezonul 10 ”Next Star” a avut joi seara un debut în forță, cu mici talente ce s-au desfășurat pe scena show-ului. Unii dintre micii participanți au făcut ce-au vrut cu jurații, alții au reușit să le smulgă lacrimi și reacții emoționante celor trei, Loredana, Ștefan Bănică Jr. și Dorian Popa.

Unul din momentele emoționante și emoționale de la ”Next Star” a fost prestația lui Amir Bălteanu, ”micul pianist” nevăzător care a avut o prestație plină de încăcrcătură. Loredana, de la masa juraților, a fost în lacrimi, iar în testimonialul de după moment a avut un emoționant discurs.

”Mi-a rupt inima, efectiv. Am închis ochii pentru că am vrut să simt, să înțeleg muzica lui. Pentru că noi nu avem cum să înțelegem muzica lui. Și în momentul ăla mi-au țâșnit lacrimile. În momentul ăla s-a produs magia. A fost ca o rugăciune colectivă. Am simțit că ne spunea povestea lui, ne spunea despre singurătatea lui.”, a declarat Loredana.