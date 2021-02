Ce a făcut Loredana Groza în parcare. Fanii au sărit să o critice, imediat: ”Lasă prostiile astea”

Loredana, gest criticat de mulți dintre fani. Ce a făcut juratul de la „X Factor” în văzul tuturor și de ce cei care o urmăresc de ani buni au comentat aspru asta? Pe unii i-a dezamăgit acțiunea vedetei.

Una din divele de la noi se află zilele acestea în locul ales de mulți din motive de siguranță – Maldive. Nu asta a trezit critici în rândul fanilor, ci pozele făcute de cântăreață în urmă cu câteva zile înainte de a pleca spre relaxare.

De asemenea, în parcarea cu pricina a făcut și un filmuleț. Solista a ales să se imortalizeze purtând o rochie roșie, mulată pe corp și puternic decoltată, care a și stârnit fel și fel de reacții. „Ești o artistă completă, dar, nu înțeleg ce vrei să arăți?? Respectă-te tu să fii respectată”, i-a scris o fană.

„Ești și vei fi o artistã , în adevãratul sens al cuvântului. Lasã prostiile astea, filmulețe, poze sexy cu tot la vedere. NU AI NEVOIE. ….”, i-a transmis alta. Cu toate astea, pe cealată parte se află cei care o iubesc și nu văd cu ochi răi felul în care a decis să se afișeze. Sunt fana ta! Ești superbă! Te admir mult!!!”, a fost comentariul unui alt internaut la postarea divei de pe instagram.

Vedeta își vede stilul personal drept „creativ şi în afara tendinţelor! Nu urmez tendinţele, îmi vine să râd când aud că anul acesta se poartă anumite ţinute, culori sau modele. Tendinţele sunt în noi, ar trebui să purtăm ce simţim, nu ce ne este impus de designeri sau de marketing”, a detaliat într-un interviu blondina.

„Mi-am conturat stilul invatand, descoperind, combinand si asumandu-mi riscuri. M-am inspirat din combinatiile clasice pe care le admiram in filmele de la Hollywood, din tinutele retro, din moda strazii. Te poti inspira de oriunde, atata timp cat adaugi tinutei tale ceva unic, al tau. Pot spune ca stilul meu s-a schimbat in bine de-a lungul timpului, pentru ca am avut acces la mai multe informatii si am calatorit mai mult in comparatie cu anii comunismului, in care m-am lansat. Tin minte ca atunci erau doar cateva modele de pantofi sau haine care trebuiau sa satisfaca gusturile tuturor femeilor din Romania, acum cu siguranta suntem mult mai rasfatate si avem de unde alege. In plus, daca nu imi gasesc anumite tinute, le creez. Astfel imi pot manifesta viziunea vestimentara fix asa cum imi doresc”

Loredana Groza (Sursa: viva.ro)