Imagini de senzație cu Loredana Groza! În timp ce alți artiști se plâng de faptul că nu au avut concerte și au pierdut mult pe plan material, divei autohtone îi merge foarte bine pe plan financiar. Pe ce a aruncat Loredana Groza 150.000 de euro în vreme de pandemie. Oamenilor nu le-a venit să creadă când au văzut-o pe străzile din Capitală.

Loredana Groza șochează din nou. După ce a uimit internauții cu pozele fierbinți de pe plaja însorită din Tulum, Mexic, cu ajutorul cărora a făcut întreaga suflare masculină să suspine, Lori a revenit în centrul atenției mass-media. De data aceasta nu mai este vorba despre aparițiile controversate ale blondinei, ci despre noua ei achiziție. Jurata de la X Factor România a făcut o aroganță de zile mari. Și-a cumpărat un Range Rover Velar, o superbă bijuterie pe patru roți în valoare de 150.000 de euro.

Paparazzi impact.ro au surprins-o pe frumoasa divă când a descins bolidul de lux pe străzile din București. Loredana a fost surprinsă ieşind din sediul IQOS din zona Pieței Victoriei din Capitală. În maşină cu celebra actriță a urcat, pe bancheta din spate, un bărbat necunoscut, apoi au plecat într-o direcție doar de ei cunoscută.

Deși a fost acuzată, în numeroase rânduri, că a apelat la ajutorul medicului estetician de-a lungul anilor, Loredana Groza a infirmat aceste zvonuri. Cântăreața spune că nu și-a făcut nicio operație estetică dar lasă de înțeles că nu are nimic împotriva persoanelor care apelează la bisturiu. Artista susține că își menține silueta datorită sportului și a alimentației sănătoase. Diva își răsfață tenul cu tratamente cosmetice, creme și un ritual riguros de îngrijire.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.”, a declarat Loredana Groza pentru viva.ro