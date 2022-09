Loredana Groza, imagini de neratat. Fusta prea scurtă i-a jucat feste în timpul concertului. Reacţia cântăreţei

Loredana Groza a revenit pe scenă, după ce a petrecut vacanța la mare, unde s-a bucurat de soare și s-a relaxat pe cele mai exclusiviste plaje. Artista a susținut recent un concert incendiar la Constanța. Ca de fiecare dată, Lori a făcut un show pe cinste, a cântat și a dansat în fața mulțimii. Vestimentația i-a jucat puțin feste, ce-i drept, însă asta nu a împiedicat-o prea mult pe artistă să-și desfășoare actul artistic.

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă glas și dans, Loredana Groza are grijă să presare în show-urile sale și ținute spectaculoase, care îi pun în valoare formele perfecte.

De data aceasta, Loredana Groza a purtat pe scenă o fustă atât de scurtă încât și cele mai ușoare mișcări au lăsat la vedere mai mult. Însă Loredana Groza nu s-a simțit stânjenită nicidecum, ci a continuat să danseze ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Vezi mai multe imagini AICI!

Loredana Groza a împlinit vara aceasta 52 de ani, însă timpul pare că stat în loc pentru talentata artistă. Loredana Groza reușește să se mențină tot timpul într-o formă de zile mari.

Loredana Groza a fost întrebată cum reușește să aibă un aspect fresh la cei 52 de ani, iar artista a spus că la baza felului în care arată nu stau intrevențiile estetice, ci sportul și o alimentație echilibrată. Lori mai spune că genele au fost mereu de partea sa, astfel că nu îi este deloc greu să își mențină un fizic întinerit.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a povestit recent Loredana Groza, la Antena Stars.

(…). Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație.

Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”.