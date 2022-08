Deși anii trec, unele dive din showbiz parcă întineresc. În mod evident, multe vedete au apelat la diverse intervenții chirurgicale care le-au modificat radical aspectul fizic. Medicii esteticieni au reușit să facă minuni cu fizionomia unora dintre ele. Comparativ cu anii 2000, multe celebrități arată total diferit. Nu doar culoarea părului, stilul vestimentar, silicoanele sau kilogramele în plus sau în minus fac diferența. Transformarea Loredanei Groza, de pildă, este vizibilă din spațiu, deși cântăreața nu o recunoaște explicit.

Solista din Onești a cucerit inimile românilor încă de pe vremea când avea doar 16 ani și câștiga Festivalul de la Mamaia, cu melodiile „Mă întreb ce să fac?” și „Despre dragoste”. N-a durat mult până când, la vârsta majoratului, Lory a lansat primul ei album, „Bună seara, iubito”. Odată cu trecerea timpului, artista s-a reinventat atât pe plan muzical, cât și ca look. Iată cât de mult s-a schimbat solista.

La cei 52 de ani ai săi, „Madonna de România” stârnește o mulțime de comentarii și controverse pe rețelele sociale. Mândră de cum arată în prezent, vedeta TV nu ezită să se afișeze chiar și în ipostaze incendiare. Cu toate că schimbarea este mai mult decât evidentă, blondina ocolește răspunsul la întrebarea legată de operațiile estetice. Vezi și reacția lui Mircea Badea după ce Loredana Groza a pozat dezbrăcată.

Din momentul în care aparițiile Loredanei Groza au devenit tot mai provocatoare, România s-a împărțit în două tabere. Pe de o parte, sunt fanii care o susțin și-o apreciază pentru curaj, pe de altă parte, există cârcotașii care susțin că a exagerat cu vizitele la medicul estetician. Cântăreața publică adesea poze sexy pe internet, iar unele imagini sunt foarte îndrăznețe. Cât despre operațiile estetice, Lory spune că sunt doar un zvon. Oricare ar fi adevărul, trebuie să recunoaștem că transformarea este radicală.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a declarat Loredana Groza, pentru Viva!.