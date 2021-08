Loredana Groza, fără sutien pe stradă. Cum a mers într-o piață, alături de o prietenă (exclusiv)

Loredana Groza, care susține că arată atât de bine la 51 de ani doar pentru că are un stil de viață disciplinat, a mers la piață să își cumpere niște alimente sănătoase.

Dar nu s-a plimbat oricum printre tarabe, ci în imaginile surprinse de fotoreporterii Impact.ro se poate vedea că diva și-a ”uitat„ acasă o piesă din lenjeria intimă.

Loredana Groza a fost surprinsă de fotoreporterii Impact.ro în piața Băneasa, acolo unde a mers împreună cu o prietenă de-ale sale. Artista a purtat părul pe spate și a îmbrăcat o rochie lejeră, de culoare neagră, cu un umăr dezglit și șliț adânc, asortată cu o pereche de adidași. Dar un alt detaliu a atras toate privirile.

Mai precis, Loredana Groza a omis să poarte și un sutien sau a ales să nu o facă, astfel că în mod cert vedeta a șocat comercianții de la care a făcut cumpărăturile. La final însă, Loredana și-a lăsat prietena să care toate sacoșele și misiunea ei s-a limitat doar la a-i deschide ușa de la portbagaj, unde femeia a așezat plasele.

Recent, Loredana Groza publica pe internet două fotografii în costum de baie extravagant, stârnind numeroase comentarii pe internet: și pozitive, și… ironice! Printre aceste mesaje s-a numărat și unul publicat de o femeie care a întrebat-o cum poate arăta atât de bine.

”Doar făcând lucrurile corecte”, a fost răspunsul divei, care, anterior, a negat anterior că ar fi apelat la operații estetice ca să-și schimbe aspectul fizic, punând totul pe seama unei discipline riguroase.

”Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e.

Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive în ziua de azi”, spunea Loredana Groza, potrivit Viva.