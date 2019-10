Loredana Groza, cu sânii la vedere. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă bustul ei e natural

Loredana Groza și-a uimit din nou fanii cu o fotografie postată pe contul personal de Instagram. Artista s-a îmbrăcat cu o rochie cu decolteu generos și după ce a făcut-o publică, admiratorii au bombardat-o cu mesaje și întrebări. Cei mai mulți au vrut să afle dacă sânii ei sunt naturali.

Loredana Groza, cu sânii la vedere pe Instagram

Cântăreața arată senzațional și nu ratează nicio ocazie să le arate și fanilor ei fotografiile pe care și le face. Ultima dintre ele a fost postată vineri seara. Loredana este îmbrăcată într-o rochie lungă, care are un decolteu generos. În plus, artista își ascunde foarte bine vârsta în spatele machiajului și al operațiilor estetice.

„The night is on fire”, este mesajul care însoțește fotografia postată de Loredana Groza pe rețeaua de socializare. Mai mulți fani au vrut să afle dacă vedeta are sânii naturali, fără să observe că acesta le-a răspuns deja în descrierea pozei, unde a precizat: „#siliconfree.”

Mulți internauți au apreciat apariția Loredanei Groza, dar alții nu s-au arătat la fel de încântați și i-au transmis că o plăceau mai mult înainte, când încă nu apelase la operații estetice. Unii chiar au considerat că este vulgară.

„Te admir foarte mult și pentru ceea ce faci și pentru cine și cum ești… dar în unele poze ești chiar vulgară… erai atât de frumoasă ceva ani în urmă… modestă… nu sânii goi și afară îți duc faima, crede-mă… în rest, ești superbă, ai un corp super lucrat și sunt în continuare o fană a ta”, i-a transmis o admiratoare.

„Dacă pui degetul pe poză în zona pieptului, vei vedea o altă Loredana… Mai cu clasă… Cum ești de fapt”, i-a mai scris cineva.

„Nu îți aduce valoare această ținută”, a fost un alt mesaj.