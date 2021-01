Loredana Groza, apariție extrem indecentă în Mexic. Cum s-a pozat în fața unui club

Loredana Groza a avut o apariție de senzație în Mexic! Celebra cântăreață i-a surprins pe fanii ei în ultima postare din meniul online. Cum s-a pozat juratul de la Vocea României în fața unui club?

Loredana Groza, apariție indecentă. Cum s-a distrat în Mexic?

Celebra Loredana Groza pare că vrea să oprească timpul în loc. Aceasta se simte magnific și arată spectaculos. Vedeta a fost o apariție impresionantă la Tulum, Mexic. Juratul de la Vocea României s-a simțit în largul său pe insula bogaților de peste Ocean, așa că a dansat până dimineață alături de prietenele ei și de unii admiratori. Vedeta chiar a făcut Revelionul acolo, înconjurată fiind de lux.

Solista și-a făcut apariția ca o gazelă pe nisipurile fine, cu un trup ce nu indica deloc vârsta pe care o are – 50. Loredana a făcut senzație urcându-se pe mese și dansând. Starul chiar a făcut câteva cuceriri directe. Un tânăr brunet a abordat-o în timp ce aceasta se filma pentru instagram, iar cântăreața i-a acordat toată atenția pentru câteva momente.

”Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic”

”Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă «acuză». Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a spus Loredana Groza despre operațiile estetice, pentru viva.ro.

„Nu cred că e atât de simplu pe cât pare”