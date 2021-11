Loredana Groza a recunoscut! Ce și-a făcut la față de arată din ce în ce mai tânără

Loredana Groza a atins încă o dată subiectul controversat legat de imaginea sa. Ce și-a făcut artista în zona feței? Majoritatea fanilor au văzut cum anii care au trecut au lăsat-o chiar mai tânără față de primele apariții. Cei care o iubesc au constatat că solista întinerește pe zi ce trece. Mulți nu reușesc să înțeleagă cum reușește acest lucru fără operații estetice.

Loredana Groza are frumoasa vârstă de 51 de ani, iar fanii au putut observa că în special în ultima perioadă vedeta și-a schimbat destul de mult imaginea. Aceasta a fost acuzată de mulți dintre românii care o cunosc de zeci de ani că ar fi apelat la măestria medicilor esteticieni.

Vedeta chiar a ajuns ținta cârcotașilor din cauza acestui lucru: ‘ce bătrână era Loredana Groza în tinerețe’, fiind doar una dintre glumele unor internauți care au luat la puricat modificările vizibile ale acesteia.

Jurata de la emisiunea ‘X Factor’ declară încă o dată că nu are nicio intervenție, lăsând să se înțeleagă că a apelat totuși la tratamente diverse și proceduri noninvazive.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine…” spune Loredana.