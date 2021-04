Loredana Chivu, reacție halucinantă după ce s-a ars în Dubai: ”Lăsați vrăjeala cu mine, că nu merge”

Loredana Chivu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta este răsfățată de iubitul ei cu tot felul de cadouri, printre care și un bolid de lux, dar și vacanțe scumpe.

Ei bine, într-un dintre aceste vacanțe, Loredana Chivu a avut parte și de o experiență deloc plăcută. Împătimită a bronzului, fosta asistentă Tv a stat un pic prea mult la plajă, așa că a suferit arsuri grave.

Internauții n-au ratat ocazia și au luat-o peste picior după ce blonda a postat o fotografie în care are toată pielea roșie, iar fața este albă. Una dintre explicații ar fi că Loredana merge la plajă machiată, însă după cum se vede în fotografie este și vorba despre câteva modificări pe care poza le-a suferit.

Loredana Chivu le-a răspuns răutăcioșilor care au râs de ea că s-a ars la plajă. Fosta asistentă tv a precizat că deși a folosit mai multe creme de protecție, soarele din Dubai arde mult mai puternic decât în România.

Mai mult, vedeta i-a invitat și pe cei care au comentat să vină în Dubai, ca să vadă pe propria piele cum este.

Și tot nu sunt toate cremele pe care le folosim, am folosit cel puțin 30 de protecții. V-am arătat o mică parte. Pentru fetele care folosesc ulei de msăsline, din ăla de bucătărie, veniți și voi în Dubai. Dați-vă cu ulei de măsline și să vedeți ce vă bronzați. Lăsați vrăjeala cu mine, că nu merge”, a spus Loredana Chivu.

”Tot primesc mesaje că m-am ars la soare. Păi, normal că m-am ars, că aici 35 de grade se simt ca 40-50 în România. Poftim, protecție! Ne-am dat cu 10 din astea în fiecare zi, pentru că aici soarele e mult mai puternic. Deși am stat la umbră, m-am ars că așa e când stai la plajă. Așa e soarele în Dubai, veniți și voi să vedeți cum e și vorbim după aia.

Vedeta o duce foarte bine, atât pe plan sentimental, cât și pe cel financiar. Ea este răsfățată de iubitul ei, un bărbat despre care s-a scris că ar fi însurat.

După ce a apărut pe internet cu mașina de lux, baloane și număr cu numele ei, toată lumea a crezut că bolidul i-a fost făcut cadou. Fosta asistentă tv neagă însă acest lucru, spunând că și-a cumpărat-o singură.

“Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață. Am dat pe ea 380.000 de euro. Îmi plac foarte mult mașinile, îmi oferă confort, și asta este numai bună. După ce am mai prins experiență la condus, am început să investesc în mașini. Îmi plac foarte mult, sunt pasiunea mea”, a declarat Loredana Chivu pentru Playtech.ro.