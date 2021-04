EXCLUSIV Adevărul despre bolidul Loredanei Chivu. Blonda ne-a zis de unde a avut 380.000 de euro, de fapt

Loredana Chivu duce un trai de prințesă. Se pregătește de o vacanță în Dubai, unde vrea să-și bronzeze trupul de bombă sexy, și se fălește cu noua ei achiziție, un bolid de lux. Fosta asistentă tv de la Antena 1 a menționat, în exclusivitate pentru Playtech.ro, că mașina este cumpărată din banii munciți de ea, ca dansatoare, și din reclame: ”Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață. Am dat pe ea 380.000 de euro”.

Bomba sexy Loredana Chivu, cândva vânzătoare de cartofi la Lungulețu, și-a tras bolid de 380.000 de euro. Cine i-a cumpărat-o!

Loredana Chivu, cândva asistenta tv a lui Dan Capatos, la Antena 1, se descurcă perfect, pe plan financiar, și la vreme de pandemie, fiind văzută la volanul unui bolid de aproape 400.000 de euro. Iată ce ne spune, despre achiziția financiară:

“Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață. Am dat pe ea 380.000 de euro. Îmi plac foarte mult mașinile, îmi oferă confort, și asta este numai bună. După ce am mai prins experiență la condus, am început să investesc în mașini. Îmi plac foarte mult, sunt pasiunea mea”, a declarat Loredana Chivu pentru Playtech.ro.

Loredana Chivu: “Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă”

La 31 de ani, Loredana Chivu susține că își poate permite orice: lucruri scumpe și vacanțe de lux, la care alții doar visează: “Astăzi plec în Dubai, stau cinci nopți, plec cu mai mulți prieteni, ca să ne relaxăm, să ne bronzăm. Nu știu cât mă costă tot sejurul, nu am făcut un calcul, dar ce contează! Mi-am făcut bagajele și astăzi plecăm”. Înainte de a cunoaște celebritatea, Loredana a avut o viață grea. Nu mulți știu că, în perioada adolescenței, a vândut cartofi în piață, la Lungulețu, comună din județul Dâmbovița, unde s-a născut: “Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă”, spunea Loredana Chivu, acum câțiva ani.

Loredana Chivu sau ”Regina operațiilor estetice” nu are noroc în dragoste: ”Sunt singură!”

Loredana Chivu este “prietena” medicilor esteticieni și nu neagă faptul că a apelat adesea la intervenții chirurgicale: “Nu fac asta pentru cineva anume. Din moment ce fac asta pentru cineva anume deja nu mai este o decizie sănătoasă. Am făcut asta strict pentru mine, să mă simt bine în pielea mea, și atât! Nu contează restul. Am implant mamar, mi-am făcut și o liposucție, acum am o burtică foarte plată, de fapt o să fie un abdomen lucrat și o talie de viespe. Mi-am pus și în fese, am fundul foarte mare”, mărturisea blondina, la Antena Stars, în urmă cu un an.