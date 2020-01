Lora, răvășită de durere. Ce i-a spus mama ei înainte să moară

Duminică, pe 26 ianuarie, că mama Lorei a încetat din viață. Artista este devastată de durere, din pricina loviturii foarte mari pe care tocmai a primit-o. Mama Lorei se numea Mihaela Petrescu și chiar fosta vedetă de la Vorbește Lumea a confirmat decesul.

Lora, răvășită de durere

Cântăreața a postat un mesaj sfâșietor, pe rețelele sociale, în urmă cu puțin timp, duminică. Lora a dorit să le transmită fanilor că mama ei s-a stins, dar nu a oferit foarte multe detalii despre cauza decesului. În acest mod, artista de 37 de ani a dorit să le transmită urmăritorilor din mediul online și că se va retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, odată cu prilejul deosebit de trist.

Vedeta îmăreună cu Mihaela, mama ei, cu care avea o relație specială. A ajutat-o să aibă imaginea unei femei foarte puternice, iar asta datorită modului în care a crescut-o. Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, artista susținea că în anii copilăriei sau în cei ai adolescenței nu a avut parte de răsfăț. Ba din contră, pentru că mama ei i-a impus pe atunci câteva reguli foarte stricte. Lora a recunoscut și că o perioadă a blamat-o pe aceasta pentru alegerile făcute, fără să-și dea seama de adevăr.

După decesul acesteia, Lora a avut un moment în care a reușit să comunice cu fanii pe Instagram, mulțumindu-le pentru suport și pentru mesajel trimise imediat după anunțul decesului.

”Vreau să știți că încerc..știu că e un proces care necesită timp, cunosc toată teoria. În realitatea pe care o trăiesc acum, multe lucruri nu mai contează, altele nu mai au sens și cel mai ciudat e că pământul se învârte fără mine. Mi-am pierdut busola odată cu singurul om de la care îmi doream cu adevărat aplauzele, susținerea și iubirea.Mi-ați scris mulți în perioada asta..mulți care ați pierdut pe cineva drag și care ați încercat să mă consolați prin puterea exemplului..apreciez fiecare mesaj și gând bun, doar că nu mă simt în stare să pun în practică sfaturile voastre. Faptul că mi-ați scris a contat enorm. Mulțumesc.”, a scris vedeta pe Instagram.

Ce i-a spus mama ei înainte să moară

Cu un an înaintea producerii tragediei, mama Lorei, pare-se că i-ar fi spus câteva lucruri, care de altfel au devenit mesaj public, tot pe contul de Instagram al vedetei.

„Ca să respect adevărul istoric, ai fost un bebe destul de liniştit, ai început să te agiţi după 3 noaptea iar când s-a făcut lumină afară ai hotărât să mă convingi că vei scoate nasul la soare. N-am fost prea agitată, îmi frecam spatele ca să mai atenuez durerea, am fost organizată, am aranjat cu un vecin să mă ducă cu maşina la spital, cu bagajelul, totul a fost exact la timp, am trecut şi de faza cu sala de travaliu, fără urlete jenante, iar la 10,30 când ţi-am auzit piuitul m-am liniştit complet… erau alţii în jur care începuseră agitaţia.

Prioritatea imediată era păpica, ori eu n-aveam ce să-ţi dau… ai fost alăptata de o altă mămica din salon până am avut eu lapte… următoarea grijă a fost numele… alt circ, altă bătălie pe care am câştigat-o. Cum-necum, mi-au cam ieşit treburile aşa cum am vrut, şi mă gândesc acum că Dumnezeu m-a ajutat pentru că am fost rezonabilă, n-am cerut imposibilul… şi cu siguranţă tot Dumnezeu ne-a adus împreună, suntem un „tot” destinat să facă bine în viaţa asta, atât cât se poate şi cui merită… să împrăştiem iubire acolo unde e teren fertil, şi unde nu mai pot eu, să fii tu ! Putere îţi doresc şi gânduri bune, protecţie divină şi ajutor necondiţionat de la cei ce te iubesc! Ştiu că vei fi cu siguranţă un OM adevărat!” – Mama, 23 iul 2019