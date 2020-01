Ce spunea Lora despre mama ei. ”Mult timp am condamnat puțin asta. Am crezut că e prea rece”

Lora a dezvăluit în seara de duminică vestea cutremurătoare că și-a pierdut mama. Artista de 37 de ani a făcut public un mesaj, pe conturile de pe rețelele sociale, prin care și-a anunțat fanii că a suferit o lovitură teribilă de la viață. Mihaela Petrescu a trecut în neființă din pricina unei grave suferințe, fiind răpusă de lupta cu boala.

Lora a făcut parte în urmă cu câțiva ani dintr-un proiect foarte inedit, numit trupa Wassabi, înainte de cariera solo. Cântăreața originară din Vaslui și pe numele real Laura Petrescu, a trecut și printr-un divorț răsunător în showbiz-ul autohton, când a pus capăt mariajului cu artistul de stand-up comedy, Dan Badea. În toate aceste momente însemnate din viața ei personală, Lora a avut-o mereu aproape pe Mihaela, mama ei, cu care avea o relație specială.

A ajutat-o să aibă imaginea unei femei foarte puternice, iar asta datorită modului în care a crescut-o. Într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, artista susținea că în anii copilăriei sau în cei ai adolescenței nu a avut parte de răsfăț. Ba din contră, pentru că mama ei i-a impus pe atunci câteva reguli foarte stricte. Lora a recunoscut și că o perioadă a blamat-o pe aceasta pentru alegerile făcute, fără să-și dea seama de adevăr.

„Mama mă simțea și venea ea spre mine când era cazul, dar întotdeauna m-a crescut puțin altfel. Adică nu am fost niciodată genul de copil la fusta mamei și am avut o perioadă în care am condamnat puțin genul ăsta de atitudine. Am crezut că e prea rece, dar, într-un fel, în domeniul ăsta în care activez, mi-a prins bine. Când am venit în București, eram sensibilă, prea sufletistă, prea credulă, mi-a fost greu, dar nu am vrut să mă întorc cu coada între picioare la mama. Și chiar mi-a fost greu, crede-mă”, povestea Lora, potrivit Libertatea.