Lora, pe marele ecran alături de Maia Morgenstern: “Este genială și experiența asta este una dintre cele mai dragi din toată existența mea” VIDEO EXCLUSIV

Lora este activă pe plan profesional și deja culege roadele muncii sale. Pe lângă muzică, marea sa dragoste, artista și-a luat în serios rolul de antreprenor, iar în paralel cu aceste activități, s-a implicat și în două proiecte de film. Prezentă la lansarea unei colecții de bijuterii dedicată sărbătorilor de iarnă, artista a dezvăluit, pentru Playtech Știri, că peste două zile se lansează serialul online în care joacă, iar din martie o vom vedea pe marele ecran alături de celebra actriță Maia Morgenstern.

Lora: “Sunt inspector de poliție și e foarte tare rolul”

Lora nu este la prima experiență pe platourile de filmare ale unui film și a descoperit că actoria îi oferă satisfacții nebănuite, bucurându-se de fiecare experiență trăită alături de tineri sau de actori consacrați.

Ce poți să ne spui despre proiectul în care te vom vedea peste câteva zile?

DM Furia apare pe 30 noiembrie, la ora 8.00 va fi pe youtube. Este un serial foarte tare. A mai avut un sezon, acum au dus lucrurile la alt nivel și de producție și de absolut tot. Sunt inspector de poliție și e foarte tare rolul, pentru că trebuie să pun cap la cap, să-mi dau seama cum s-a întâmplat o anumită chestie, care implică crime, tot felul de situații din astea. Adică e foarte tare și mă bucur să fiu în postura de a susține cum pot eu acest demers al tinerilor din România care fac filme. Îmi doresc foarte mult să crească această industrie.

De-a lungul timpului, ai fost ofertată și pentru seriale TV, de exemplu?

Nu, dar am jucat într-un film în regia Cameliei Popa, care este pe Netflix deja, se numește “Pup-o, mă!2: Mireasa nebună”, am jucat în “Secretul lui Zorillo” un rol mai mic și în 2024 se lansează un film în cinematografe, se numește “Ca fetele” și joc cu niște actori foarte mari, tot în regia Cameliei Popa. Am dat casting și am luat acel rol.

Lora pe marele ecran alături de Maia Morgenstern: “Am jucat cu ea, este genială”

Ne poți da detalii despre rol?

Sunt avocat, vin din Statele Unite în România și reînnod o idilă și mama mea este Maia Morgenstern. Am jucat cu ea, este genială și experiența asta este una dintre cele mai dragi din toată existența mea. Abia aștept să se lanseze filmul. Lansarea va fi în martie 2024.

Afacerea cum merge? Vii cu produse revoluționare pe partea de skincare?

Acum ne concentrăm pe pachetele pentru Crăciun, să nu vă mai bateți capul cu cadourile. Avem în plan produse noi de lansat, care acum își iau “diplomele”, pentru că își dau testele pe oameni, nu oricum și în funcție de asta vedem cum le lansăm, în ce ordine. Ne dorim foarte multe lucruri, o să fie un an frumos, plin, greu, dar frumos!

Lora: “Mă bucur să pot susține oamenii talentați și la început de drum”

Încheiem interviul cu muzica, marea ta dragoste. Ce pregătești?

Acum urmează să lansez un lyric video care încheie trilogia. Am lansat la un moment dat această idee că am 3 piese care se completează foarte bine. Am lansat 2 videoclipuri din această trilogie și acum lansez piesa cu lyric video, urmează colaborări. Chiar miercuri filmez un videoclip cu câștigătoarea de la Festivalul Amara, unde am fost în juriu, și a primit premiu piesă și clip. Și m-a primit și pe mine colaboratoare pe piesă și în clip și mă bucur să pot susține oamenii talentați și la început de drum.

