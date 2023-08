Lora se mută din România? Unde va locui trei luni pe an: ”Nu e vacanță, e pur și simplu schimbare de domiciliu” EXCLUSIV VIDEO

După două escapade în Bali, una obligată forțată de pandemie în urmă cu 3 ani, când a rămas blocată acolo, iar cealaltă la începutul acestui an, Lora se declară fascinată de insula din Indonezia, care pentru ea a devenit un fel de a doua casă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a povestit că și-a propus să locuiască temporar în Bali, minim 3 luni pe an, specificând totodată că nu are de gând să se mute definitiv undeva, alegând să rămână în România și să se bucure de privilegiul de a călători, de a descoperi locuri noi și de a sta mai mult în locurile în care se simte bine.

Lora: “Două fete au pus acest vis și l-au transformat într-o afacere de succes”

Pe lângă muzică, care este principala sursă de venit, Lora și-a deschis în urmă cu câțiva ani o afacere cu cosmetice, îndeplinind astfel visul mamei sale, care era farmacistă și care i-a împărtășit formulele magice. Despre afacerea cu cosmetice, dar și despre obiceiul de a pleca cu iubitul ei, Ionuț Ghenu, în fiecare an în Bali, ne-a dat detalii cântăreața.

De la ce a pornit afacerea cu cosmetice? Te implici și în procesul de formule? Vii cu idei sau ești doar pe partea de inverstiție?

Nu sunt doar investitor. A pornit din dorința mea de a-i îndeplini un vis mamei mele, pentru că ea avea niște formule senzaționale, pe care le făcea în laborator pentru pacientele și clientele ei, formule care au rezultate fantastice și care au fost perfecționate de un laborator profesionist cu mulți ani de experiență în acest domeniu și bineînțeles că s-a pornit de la chestia asta, de la mine, de la ideea mea, de la moștenirea pe care mi-a lăsat-o mama mea și am o parteneră senzațională, care mi-e și prietenă. Două fete au pus acest vis și l-au transformat într-o afacere de succes, care nu mă poate decât bucura și responsabiliza să fac lucrurile la cel mai înalt nivel, așa cum mi-ar plăcea și mie să le primesc, dacă aș fi doar client.

Cum te împarți între afacerea cu cosmetice și muzică? Cărei activități îi dedici mai mult timp?

Se împart foarte corect, pentru că sunt și legate. De câte ori mă pregătesc să urc pe scenă, mă pregătesc cu produsele mele. Întâlnirile la birou sunt foarte bine stabilite, practic nu are cum să mă încurce. E un domeniu atât de frumos și se leagă extraordinar de bine cu muzica. E perfect. În loc de ingrediente, într-o parte am note muzicale. O analogie foarte corectă.

Lora: “Începutul fiecărui an o să ne prindă în Bali”

Ai de gând în perioada următoare să mai aveți așa un exil pe o insulă exotică? Deja devine o obișnuință în cazul vostru.

Nu se știe niciodată. Noi suntem oamenii care au început să învețe să facă ceea ce simt, să spună și nu, chiar dacă sunt evenimente, putem să le refuzăm și atunci dacă simțim să ne ducem pe o insulă, ne ducem. Dar oricum începutul fiecărui an o să ne prindă în Bali, este o chestie pe care o facem și gata: acolo vom locui!

Pe ce perioadă aveți de gând să locuiți în Bali la început de an?

Minim 3 luni: ianuarie, martie, aprilie, mai și cu începutul verii să venim și noi acasă sau 3 luni cum am stat anul acesta, a fost super. Am crezut că voi prinde primăvara și copacii înfloriți, nu a fost așa.

Dar nu îți lipsește adrenalina cu concertele, cu muzica când ești acolo?

Ai altă adrenalină. Bali nu este ceva, un loc retras, în care nu există nimic în afară de palmieri și apă. Sunt oameni, e civilizație, e agitație, am foarte multă treabă, sunt o grămadă de locuri pe care nu am apucat să le vedem, pentru că aveam foarte multă treabă. Nu e vacanță, e pur și simplu schimbare de domiciliu.

Lora: “România este superbă, de ce să nu ne bucurăm de ea?”

Luați și în calcul să vă stabiliți acolo sau în altă parte la un moment dat?

Nu neapărat, nu de tot. Adică de ce? Când poți să călătorești și să te plimbi, să ai ce e mai bun din toate locurile pe unde treci. De exemplu, România este superbă, de ce să nu ne bucurăm de ea? Sunt atât de multe locuri pe care încă nu am apucat să le văd aici.

