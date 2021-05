Lora nu a apărut în primele minute de la Vorbește Lumea, Cove a dat vestea dureroasă: ‘Vestea a venit ca un trăsnet’

Moment șocant la Vorbește Lumea. Frumoasa Lora s-a accidentat la picior și a apărut într-un scaun pe rotile la PRO TV. Ce a pățit celebra artista în seara zilei de joi, 13 mai. A fost zi cu ghinion pentru solistă. Cove a dat-o de gol, în direct.

Ziua de 13 i-a adus, într-adevăr, ghinion frumoasei Lora. Prezentatoarea de la Vorbește Lumea a lipsit în primele momente ale emisiunii, lucru care i-a panicat pe telespectatorii ei fideli.

Cove a fost cel care a făcut anunțul care a încrețit frunțile admiratorilor celebrei cântărețe. Se pare că Lora s-a accidentat grav la picior, în timpul unui antrenament la sala de forță.

Lora s-a accidentat la un antrenament la sală, în timp ce se pregătea pentru un videoclip. Pentru că nu și-a dat seama de câtă forță fizică are, artista s-a lovit la picior, când a dat cu laba piciorului într-o pernă de antrenament, fisurându-și o bucățică din os. Vedeta poartă, momentan, o orteză și speră să nu fie nevoie să ajungă la operație:

„Lora: Am piciorul în ghips, după emisiune am avut de filmat un material cu arte marțiale. M-am gândit că de când n-am mai dat eu un pumn? La antrenament, zic, pe încălzire. Eu am avut tibia și peroneul rupte, în trecut. Am dat cu laba piciorului în marginea unei perne de la antrenament. Am zis „au!”. Am alergat, m-am trântit, după ce s-a terminat și s-a dus adrenalina, mi-am dat seama că e ceva serios. Am fisură și sper să nu fie nevoie de operație.

Cove: Ți-am zis că, după o vârstă, anumite activități sportive e bine să le amâni. Ai dat atât de tare încât ți-ai rupt piciorul singură?

Lora: L-am fisurat, da, o bucățică din os. Trebuie să mănânc câte puțin din toate acum.”, a povestit Lora în timpul emisiunii de astăzi, moment care a fost urcat și pe contul ei de Instagram.