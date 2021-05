Ce secret are Lora pentru un ten superb la cei 38 de ani ai săi. Primul lucru pe care îl face dimineața

Fanii Lorei se întreabă cum reușește artista să arate ca la 20 de ani. Cunoscuta prezentatoare de la emisiunea „Vorbește Lumea” are un ten de porțelan și se bucură de o piele superbă la cei 38 de ani ai săi. Cum reușește să se mențină?

Care este secretul Lorei pentru un ten perfect?

Lora e o apariție extrem de apreciată pe micile ecrane. Cântăreața este de câteva luni bune prezentă la „Vorbește Lumea”, acolo unde îi ține locul Adelei Popescu. Vedeta în vârstă de 38 de ani afișează un ten fără greșeală, luminos și fără imperfecțiuni, motiv pentru care e des întrebată de fani ce folosește pentru a se întreține.

Artista are mare grijă de pielea sa pentru că se machiază zilnic. Folosește creme și seruri din comerț, are grijă la alimentație și face sport, dar are și un secret aparte pe care îl aplică pe piele dimineața pentru un chip proaspăt și luminos care să persiste toată ziua.

Concret, blondina se bucură de propria gamă de produse de îngrijire pe care le recomandă cu încredere. Unul din acestea conține apă de tradafir și vitamine care hrănește tenul. Mai mult decât atât, zilnic își aplică înainte de make-up plasturi pentru ochi din hidrogel. Cea din urmă a subliniat faptul că se bucură că din ce în ce mai multe fete și femei au apelat la ei>

„Cred că fiecare femeie trebuie să descopere ce produse i se potrivesc și cum îi impactează tenul. Tocmai din acest motiv, eu aleg ca în live-urile pe care le fac pe Facebook sau Instagram în care le prezint produsele mele, să le spun să testeze și să vadă dacă le sunt și lor bune sau nu.

Evident, eu am la îndemână și folosesc crema de zi din propria mea gamă de produse de beauty, care conține apă de trandafir și vitamine și care oferă tenului un boost hrănitorz.”

„Programul meu începe foarte devreme

„De asemenea, înainte de a începe să mă machiez și când mă demachiez, folosesc o apă micelară cu trandafir și vitamine. Fiecare zi la mine începe cu utilizarea plasturilor pentru ochi din hidrogel – și mă bucur să văd că tot mai multe fete din jurul meu au apelat la ei. În rest, am diferite loțiuni de corp pe care le aplic în timpul zilei”, a mărturisit colega de platou a lui Cove.