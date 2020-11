Lora a scăpat porumbelul la TV! Cu cine s-a iubit, de fapt, înainte de Ghenu

Lora a spus mai multe decât ar fi vrut! Cunoscuta cântăreață a scăpat un detaliu pe care cei mai mulți nu-l știau. Cu ce bărbat s-a iubit înainte de Ionuț Ghenu? Majoritatea fanilor au rămas foarte suprinși de alegerea solistei.

Nu este un secret faptul că Lora e una dintre cele mai sexy artiste de la noi, mai cu seamă de când s-a regăsit într-un stil anume și a început să-și lucreze serios trupul. E frumoasă din cale afară și strânește curiozitatea oricărui bărbat, așa că nu mai încape vorba că alte vedete din showbiz-ul românesc nu și-ar fi încercat și ei șansa. În cadrul recentei apariții la TV, cântăreața a dezvăluit numele unui bărbat cunoscut care i-a făcut avansuri. Lora a fost invitată într-o emisiune unde a fost nevoită să scoată câteva povești neștiute din buzunar, iar astfel a ajuns să mărturisească cine i-a făcut avansuri și a și reușit să o cucerească.

Mai exact, cel care a reușit să-i fure inima Lorei este nimeni altul decât fratele lui Marius Moga. Blondina a susținut că Iulian a curtat-o în urmă cu mai bine de 10 ani, relația lor a ținut în jur de 4-5 luni, iar totul s-a terminat fără scandal, motiv pentru care aproape nimeni nu a știut de idila vedetelor. Amintim că solista a fost în trecut căsătorită cu Dan Badea preț de 2 ani, iar mariajul nu s-a încheiat deloc pe roze, ci cu reproșuri și acuzații.

„Regret, nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum.(…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic”

Lora