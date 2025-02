Lora a recunoscut că a fost dată afară de la Antena 1 fără niciun avertisment: ”Aveam șase sezoane semnate”

Lora a rupt tăcerea după zece ani și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost îndepărtată de la emisiunea ”Next Star”. Deși avea un contract semnat pentru încă un sezon, artista susține că a fost concediată fără explicații, bănuind că divorțul prin care trecea la acea vreme a influențat această decizie.

Invitată în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Lora a vorbit despre suferința prin care a trecut după ce a fost exclusă din proiectul Next Star.

Vedeta a fost jurată timp de cinci sezoane și era una dintre cele mai apreciate prezențe din cadrul show-ului. Cu toate acestea, la finalul celui de-al cincilea sezon, contractul său a fost brusc întrerupt, deși mai avea un sezon semnat.

”Eu eram semnată la Antena 1, pentru că eram cu Next Star și aveam șase sezoane semnate, iar după cel de-al cincilea sezon a început tot tărăboiul ăsta. […] Dar mie când mi s-a întâmplat, eu am fost dată afară. Mi s-a întrerupt contractul. Și am suferit foarte mult. Am suferit foarte, foarte mult”, a mărturisit artista.