Lora a șocat publicul cu anunțul pe contul de Facebook făcut în urmă cu doar câteva ore. Se pare că artista trece prin cele mai grele momente din viața sa. Cel mai probabil, din cauza unor probleme de sănătate din familie, artista a decis să stea deoparte pentru un timp de mediul online pentru a se concentra pe cei de acasă.

Lora a făcut anunțul, cu inima sfâșiată de durere

”Există suferințe în fața cărora iubirea privește neputincioasă. Poate fi doar un martor. O perioadă va prelua casa mea de discuri accesul la conturile mele. Gândurile voastre bune să se îndrepte către familia mea. Mulțumesc”, a scris Lora pe pagina de socializare.

Din mesajul artistei reiese clar că paginile de socializare îi vor fi preluate de casa de discuri de care aparține, pentru a se concentra cât mai mult pe familia sa.

Tatăl ei a murit în urmă cu câțiva ani, iar mama ei e bolnavă de cancer

Fanii au reacționat imediat și i-au transmis gânduri bune: Sanatate si liniște Sufletească.Domnul să aibă grija de tine și de cei dragi ție!🙂🤗🌹, sună mesajele care au curs cu zecile pentru artistă.

Lora nu a vrut să dea însă mai multe amănunte despre decizia subită de a dispărea din mediul online. Deși este o femeie puternică și zâmbitoare, Lora a avut parte de multe momente care i-au marcat existența. Tatăl său a murit în urmă cu mai mulți ani, iar mama sa se luptă de ceva timp cu o boală grea: cancerul. De asemenea, mama artistei a suferit mai multe intervenții grele, însă artista i-a fost alături de fiecare dată.

Lora este foarte apropiată de mama ei

A suferit mult în timpul căsniciei cu Dan Badea

Și în dragoste Lora a suferit mult. Artista a dat un amplu interviu în care a povestit greutățile prin care a trecut în timpul căsniciei cu comediantul Dan Badea.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune «foarte urât din partea ta». El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că … va fi din nou înşelat”, a povestit Lora la emisiunea „Dincolo de aparenţe” de la Antena Stars.