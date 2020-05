Lola de la Survivor, la un pas de moarte. Medicii nu îi dădeau prea mari șanse de supraviețuire

Lola, concurenta de la Survivor România, a fost la un pas de moarte atunci când s-a născut. Tânăra a făcut dezvăluirile emoționante chiar în emisiunea concurs.

Lola de la Survior era să moară la naștere. Medicii credeau că o s-o piardă

Lola, concurentă Survivor România, a făcut dezvăluiri cutremurătoare în cadrul emisiunii concurs la care participă. Lola a împărtășit publicului cum s-a aflat la un pas de moarte la naștere.

Show-ul TV Survivor România se apropie de final, iar cei șase concurenți rămași în concurs sunt plini de emoții, fiecare dintre ei sperând și încercând din răsputeri să câștige titlul de Survivor.

Lola, poveste de viață cutremurătoare

Astfel, în ultimele două zile, războinicii și faimoșii au avut parte de jocuri interactive și au petrecut timp împreună. În jurul focului, concurenții rămași în concurs și-au povestit diverse momente din viața personală. Unele dintre momentele povestite de pretendenții titlului Survivor sunt parcă desprinse din filme.

Lola este una dintre aceștia. Lola are o poveste de viață absolut incredibilă. Aceasta a povestit în emisiunea de marți a concursului în care participă dramele prin care a trecut încă de când s-a născut. Foarte emoționată, războinica Lola a povestit cum, atunci când s-a născut, s-a aflat la un pas de moarte. Bebelușul Lola a suferit un stop cardiac.

Mama Lolei o numește de mică supraviețuitoare pe fiica sa

Medicii prezenți la naștere nu i-au dat micuței Lola șanse de supraviețuire la naștere, întrucât se născuse la 7 luni, iar starea ei de sănătate era una precară. „Mama mereu m-a numit o supraviețuitoare. Cumva toată viața mea m-am considerat o supravieuitoare, din pricina poveștii mele de viață. Survivor are legătură cu tot ce am trîi până acum. Mi s-a întâmplat și aici, la Survivor, ca lumea să nu îmi dea șanse. Eu am fost un copil prematur, născut la 7 luni, 1 kilogram.

Am avut șanse minime de supraviețuire. În momentul în care niciun doctor nu credea în mine, eu am demonstrat că sunt o supraviețuitoare. Am avut și stop cardiac, am murit și de acolo, mi-am dorit atât de mult să le demonstrez oamenilor că vreau să trăiesc”, a povestit Lola în emisiunea Survivor România.