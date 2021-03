Logodnicul Elenei Marin e dezgustat după momentele de la Survivor. Ce l-a deranjat peste măsură

Elena Marin este un pion important al echipei roșii de la Survivor. Colegii, în prag de eliminare, i-au mărturisit că, deși se află în această postură din cauza unora, este una dintre Faimoasele fără de care grupul nu ar fi atins atâtea câștiguri. Bună atât pe traseu, cât și la îndemânare, publicul s-a întrebat de ce coechipierii au nominalizat-o pentru a intra la votul publicului. Răspunsul a venit tocmai din România, din partea logodnicului ei. „S-a format un grup meschin”, a motivat acesta.

Logodnicul Elenei Marin, dezgustat după momentele de la Survivor

Andrei, logodnicul Elenei Marin, a comentat la WOWbiz dorința unor Faimoși de a o elimina pe iubita sa. El spune că decizia de a o nominaliza pentru a părăsi competiția este una care îi dezonorează pe cei care au făcut-o.

Zannidache nu este singurul dintre cei roșii care își dorește să o vadă afară de la ”Survivor” pe vedetă, din ”cauze sociale”. Lui i se alătură ferm Sebastian Chitoșcă și Ana Porgras, și subtil Culiță Sterp și Cosmin Stanciu.

„Din păcate, am ajuns să trăim vremuri în care răutatea condamnă sensibilitatea și o etichetează că falsitate. Și, culmea, răutatea câștigă și mai mulți adepți, după cum vedem pe insulă. O spun fără perdea, s-a format un grup meschin pe insula Faimoșilor, lipsit de scrupule, în scop egoist. Este un grup format din porniri egoiste, iar momentul în care se vor atacă și între ei e iminent. Dar e treaba lor, pe mine mă interesează exclusiv binele Elenei.

Și vă spun sincer, uneori îmi pare rău că Elena vrea să fie atât de bună, pentru că lucrul asta îi aduce de suferit. Privind obiectiv, atunci când au avut ocazia, Faimoșii trebuiau să îl elimine pe Sebi, pentru a reduce puterea grupului cu „creiere cenușii”, însă, repet, de pe canapea e ușor de comentat”, a spus Andrei.

„Am observat tot felul de acuze la adresa ei, menite să îi strice imaginea”

El adaugă că este deja un curent printre Faimoși să-i distrugă imaginea Elenei Marin: „Nu vreau să comentez spusele unui om care își face nevoile lângă colegi și care, din câte vedem, nu știe ce înseamnă respectul. Dar va pot spune doar atât: Elena este o fire extrem de sensibilă, un suflet de copil și un suflet lipsit de răutate.

Elena nu poate plânge la comandă, din păcate. Concurenții care au ieșit au și confirmat firea ei. Am observat că sunt tot felul de acuze la adresa ei, menite să îi strice imaginea sau să o lovească unde o doare mai tare. Îi transmit forță și toată dragostea de care are nevoie și am încredere deplină în ea”