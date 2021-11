Locurile fabuloase din România unde nu ai voie să intri. Toata lumea are interzis

Care sunt locurile parcă desprinse din povești de la noi din țară unde nu ai voie să intri? Toată lumea are interzis aici. Românii sunt indignați că nu pot vedea peisajele minunate de aproape.

România este din ce în ce mai des pășită de străini pentru peisajele de poveste pe care le are. Pandemia i-a făcut și pe cei ai casei să reconsidere variantele pentru excursii scurte sau vacanțe, iar în contextul actual mulți au decis să-și cunoască mai bine meleagurile.

Țara noastră are numeroase parcuri naționale și rezervații naturale protejate în care turiștii trebuie să fie mai atenți ca activitățile lor să nu dăuneze pădurile, animalele sau speciile de plante din zonă. Dincolo de aceste locuri, în România există și câteva strict protejate unde accesul curioșilor este interzis.

Concret, este vorba despre rezervațiile științifice care au scopul de a proteja niște specii vulnerabile sau de a studia felul în care natura dă naștere ecosistemelor în absența oricărui impact uman. Nerespectarea interdicțiilor stabilite de autorități este foarte importantă și exprimă grija noastră față de natură.

Străinii rămân cu gura căscată atunci când colindă pentru prima oară unele zone fantastice de la noi. La fel a fost și cazul lui Becky care a fost uimită de frumusețile pe care le-a văzut.

Aceasta a făcut câteva drumuri prin București, Sighișoara, ulterior a pornit spre Transfăgărășan și s-a întreptat spre Botoșani. Tânăra a susținut că abia a crezut ce a văzut în fața ochilor și ce peisaje superbe se întâlnesc peste tot în țară. Ea a subliniat că nu știa că poate exista atâta frumusețe aici.

„Trebuie să recunosc că prima dată când am vizitat Romania s-a lăsat puțin cu gura căscată. Nu aveam nicio idee despre faptul că zonele de țară pot fi atât de frumoase și verzi. Am făcut un road trip din București în Sighișoara, am pornit-o spre Transfăgărășan și ne-am întreptat spre Botoșani.

Pot să spun că am trecut pe lângă un număr infinit de peisaje superbe și sate atât de pitorești… Nu spun că aveam o imagine negativă despre România înainte, dar pur și simplu nu știam că există atâta frumusețe acolo”, a detaliat Becky din UK, pentru momondo.ro.