Locul unic din România de o frumuseţe aparte. A inspirat un film, poate fi înspăimântător pentru unii

De fiecare dată când auzim de un loc spectaculos, neștiut de mulți, devenim curioși și dornici de a împărtăși genul acsta de lucruri. Așa că, din ciclul ”Turist prin țara mea!”, vorbim astăzi despre locul unic din România de care sigur nu ştiai, și care a inspirat deja și un film.

”Turist prin țara mea!” spre locul unic din România care a inspirat un film

Este o zi caniculară, și chiar dacă este la început de săptămână, parcă ne-am dori să scăpăm de căldura insuportabilă undeva la munte. Astfel am luat decizia de străbate România, timp de aproximativ 4 ore, pe cei 286 de kilometri, până sus în inima Țării Făgărașului.

Vezi și: Cascada bijuterie din România de care puţini turişti ştiu. E un loc spectaculos, doar localnicii vin aici

Am plecat înspre acest loc, deoarece am auzit că aici există locul unic din România care a inspirat un film de box office american. Cinefili înrățiți am aflat și despre ce film este vorba, dar vă mai ținem puțin în suspans.

Așadar, facem plinul, ne înarmăm cu răbdare până ieșim din Bucureștiu încins și aglomerat, și pornim către Țara Făgărașului, iar pe drum admirăm și alte locuri spectaculoase și parcă dintr-o altă lume.

Despre locul unic din România spre care ne îndreptăm, am aflat că este una din cele mai vechi abații catolice, prima menționare a acestui loc fiind undeva prin 1202, pe vremea unui rege maghiar, Emeric.

Locul avea să fie construit de enoriașii unei ramuri a ordinului monahal catolic de la acea vreme, cunoscuți sub numele de cistercieni, având reguli bine stabilite de către Benedict de Nursia, originea acestuia fiind de fapt din Franța medievală a acelor timpuri, artizanul fiind Robert de Molesme.

Dacă nu v-ați dat seama despre ce loc este vorba, mai aveți puțină răbdare și veți afla.

Abația Cârța, locul unic din România de care sigur nu ştiai

Abația Cârța, sau așa cum este cunoscută localnicilor, Mânăstirea Cârța, pe cât de impunătoare și pacă scoasă din poveștile gotice ale sfârșitului de secol XIII este, pe-atât de plină de istorie este.

Atunci când cistercienii au decis construcția acestui loc, zona era sub dominație maghiară, aceștia fiind o congregație izolată de restul lumii, trăind auster, și ocupându-se de culturile de viță de vie.

Vezi și: Locul din România care atrage zeci de mii de turiști. Este de o frumusețe ireală și vara și iarna

În timp cistercienii au devenit mari producători de vinuri pe care le trimiteau la curtea Regelui Emric al Ungariei, precum și către abațiile de același tip din Franța.

Localnicii și azi folosesc tehniciile cistercinilor la vinuri

De la venirea acestei congregații în Țara Făgărașului au trecut peste 800 de ani, iar cei care s-au aciuat în apropiere de locul unic din România, au preluat multe din cunoștințele acestora de a cultiva vița de vie și de a produce vinul.

Dar, pentru că vă rămăsesem datori, vă spuneam că Abația Cârța a inspirat și o producție americană horror de box office.

Vezi și: Au gafat grav pe covorul roșu la Premiile Oscar 2023. Vedetele care au ales cele mai proaste ținute

Acum îți pot spune că este vorba de celebra peliculă ”The Nun”, din 2018, și ca o ironie, în film joacă Taissa Farmiga, sora mai mică a actriței nominalizate la Oscar Vera Farmiga, amândouă având origini ucrainene.