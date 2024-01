Locul unic din România apreciat de turiştii străini. Nici austriecii nu au aşa ceva, e rupt din basme iarna

Cei care iubesc călătoriile și experiențele inedite, de neuitat, au toate motivele să își plănuiască următoarea aventură într-un loc unic în România, ce îi fascinează pe străini și care atrage, an de an, un număr impresionant de turiști. Nici austriecii nu au aşa ceva! Iarna, pare desprins din basme.

În ultimii ani, România este o destinație de vacanță aleasă de tot mai mulți turiști străini. Cei mai mulți ajung la noi în țară fără prea mari așteptări, însă sunt impresionați de experiența trăită. Printre cele mai populare locuri vizitate de aceștia se numără un colț unic, de o frumusețe rară și care le oferă o aventură de neuitat, iar în lunile de iarnă pare desprins parcă din basme.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac a atras atenția și jurnaliștilor de peste hotare, fiind inclus chiar de englezii de la The Standard într-un clasament global al atracțiilor turistice de iarnă.

Locul a fost prezentat și pe Facebook, pe grupul „Visit Romania”, ce a fost creat tocmai pentru a promova cele mai spectaculoase destinații turistice ale țării noastre.

„Lacul glaciar este „punctul culminant” al unui pachet ce include un tur al oraselor medievale ale Romaniei, o vizita la Castelul lui Dracula din Bran, participand la curse de sanie trasa de husky in Muntii Harghita, si o vizita in capitala. Prestigioasa publicație britanică The Standard a inclus Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac într-un top global al locurilor de iarnă și experiențelor în care se pot trăi cele mai memorabile aventuri”, se precizează pe grup.