Locul unde Fecioara Maria a apărut în fața oamenilor. Sute de mii de oameni se adună azi aici

Pelerinajul de la Fatima, Portugalia, adună în mod tradițional 100.000 de oameni. Anul acesta s-a desfășurat în condiții de pandemie, fiind permis accesul unui număr mai mic de credincioși.

Locul unde Fecioara Maria a apărut în fața oamenilor

Totul s-a organizat foarte strict, iar credincioșii au respectat regulile. Anul acesta doar 4.500 de pelerini au putut lua parte la ceremoniile din acest an, în comparație cu 2019, iar donațiile au scăzut aproape la zero, a precizat Carmo Rodeira. De altfel, în fiecare an, în data de 13 octombrie, zeci de mii de pelerini se îndreaptă spre sanctuarul de la Fatima, ridicat pe locul unde în 1917 Sfânta Fecioară Maria a apărut în faţa a trei copii.

„Sanctuarul există pentru a-i întâmpina pe pelerini… însă cel mai mare impact este asupra modului în care celebrăm credinţa şi aceasta este cea mai mare provocare pe care pandemia a ridicat-o pentru Biserică”, a declarat Carmo Rodeira. Dar cum s-a petrecut totul.

Cum a apărut Fecioara Maria la Fatima

Era ziua de 13 mai 1917, atunci când o altă apariţie miraculoasă a avut loc la Fatima, Portugalia, în faţa fraţilor Jacinta (7 ani) şi Francisco Marto (11 ani), care, împreună cu verişoara lor, Lucia dos Santos (10 ani), erau cu oile la păscut în zona Cova de Iria (Grota Sfintei Irina).

La un moment dat, a venit o furtună, iar cei trei copii s-au speriat şi au început să rostească Rozariul, care este o invocaţie către Fecioara Maria.

Astfel, deasupra unui stejar a apărut imaginea unei Doamne învăluite în lumină, strălucitoare, ce purta o rochie strâmtă, o jachetă şi o manta, ţesute fiind cu fire aurii. Apariţia acesteia i-a îndemnat pe copii să se roage şi să revină în acelaşi loc în fiecare lună la data de 13.

La data de 13 octombrie 1917, atuci când o mare mulţime de oameni, aproximativ 70.000, s-a adunat să vadă minunea, Fecioara s-a arătat doar celor trei copii, dar ceilalţi au văzut un fenomen natural denumit „minunea Soarelui”, descris ca oprirea bruscă a unei ploi necontenite, risipirea subită a norilor şi apariţia unui soare ciudat și asemănător unui disc argintiu, ce a început să tremure, să danseze, să se învârtă cu o viteză ameţitoare. După 10 minute, acest soare pare că se desprinde de pe cer, fiind de culoare roşu sângeriu şi că se precipită către Pământ, dându-le celor prezenţi senzaţii înspăimântătoare, apoi Soarele şi-a reluat locul pe cer.

De asemenea, în timpul acestei apariţii celor trei copii li s-au transmis și trei mesaje considerate cruciale pentru omenire, iar Luciei i-a fost transmis mesajul că Jacinta şi Francisco urmau să plece la ceruri.

Francisco şi Jacinta au murit la scurt timp, iar păstrătoarea secretelor, Lucia dos Santos, a intrat apoi în ordinul călugăriţelor carmelite din Coimbra.

S-a aflat, în timp, că primul mesaj se referea la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial, al doilea ar fi prevestit destrămarea imperiului comunist sovietic, iar al treilea, cel făcut public de Vatican la 13 mai 2000, făcea referire la împuşcarea unui monah îmbrăcat în alb, asociat fiind cu tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea, în 13 mai 1981, zi care a coincis cu sărbătoarea Fecioarei de la Fatima, atunci când turcul Mehmet Ali Agca a deschis focul asupra Papei, aflat în Piaţa San Pietro. Cu toate că a fost rănit foarte grav, Papa a scăpat, spunând, nu o dată, că viaţa i-a fost salvată de Fecioara Maria, care cu „o mână maternă a condus drumul glonţului”. De altfel, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut ca glonţul care i-a fost extras din trup să fie pus chiar la coroana Fecioarei Maria de la Fatima.